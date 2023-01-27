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Son dakika... İzmir'de Kökünü Kurutma Operasyonu: CNN TÜRK görüntüledi! Bakan Soylu: 5 ay takip yapıldı

Güncelleme Tarihi:

#Kökünü Kurutma Operasyonu#İzmir#Bakan Soylu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 08:13

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında devam eden 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nun bir ayağı da İzmir'de gerçekleştirildi. CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk de o operasyona katıldı. Bakan Soylu, "225 şüpheliden 202'si gözaltına alındı. Burada bizden kimse acıma beklemesin, bir sözümüz var acırsan acınacak hale düşersin" dedi. Sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonu CNN Türk görüntüledi...

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İzmir'de uyuşturucuya darbe vurmayı amaçlayan 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nun 36'ıncısı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dev operasyon öncesi İzmir'e gelerek operasyonu başlattı ve düğmeye basıldı. Bakan Soylu 225 şüpheliden 202'sinin gözaltına alındığını açıkladı. Şafak vaktinde 1472 personel başlatılan dev operasyonu sadece CNN Türk ekibi görüntüledi.

Bakan Soylu, CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtladı. Soylu, "Uyuşturucunun kökünü kazıyacağız, buna Türkiye de şahit olacak dünya da şahit olacak." dedi. Bakan Soylu, dev operasyon ile ilgili şunları söyledi:

"Şu anda 36'ıncı operasyon. Son 1 yılda 29 bin 800 kişi tutuklandı. Bunlar imal ve ticaret yapanlar. Ve hedeflenen tek bir şey var nesillerimizi, gençlerimizi bu konuda, uyuşturucuyu alıştırmaya çalışanlara satanlara gerekli dersi verebilmek.

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Şimdi gidecekler, o zehirleri sattıktan sonra güya kendileri rahat uykudayken devletin nasıl bir devlet olduğunu bizim kahraman arkadaşlarımız onlara gösterecekler.

"5 AY TEKNİK TAKİP YAPILDI"

İzmir'de 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda tam 5 ay, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığıyla birlikte koordine edilerek 236 adres, 225 kişi alınacak inşallah. Ve 5 ay takip edildi, teknik takip ve bu teknik takip sonucunda bunlara yönelik dosyalar hazırlandı.

Bunlar projeli operasyondur, gördüğümüz zaman aldığımız operasyonlardan değildir. Ve bu sahada bu işi yapanları hem caydırmaya, hem de adaletin gücünü hissettirmeye yönelik operasyonlardır. Ben çok başarılı bir netice olacağını düşünüyorum.

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"TÜRKİYE DE DÜNYA DA ŞAHİT OLACAK"

Çağrımız şu; bunu her zaman söylüyorum. Amerika ve Avrupa şu anda pes etmiş durumdadır. Onların yaptığı bir tek şey var, büyük uyuşturucu nakilleri yakalamak ama şehirlerin içindeki dağıtım kanallarına müdahale etme söz konusu değil. Hatta uyuşturucu kullanımı serbest bırakılmış durumdalar. Oysa Türkiye'de biz buna müsaade edemeyiz. Uyuşturucunun kökünü kazıyacağız, buna Türkiye de şahit olacak dünya da şahit olacak."

"BİZDEN KİMSE ACIMA BEKLEMESİN"

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Bakan Soylu, "Türkiye bu konuda Avrupa ve ABD'nin içinde bulunduğu iklime teslim olmamaktadır. Burada bizden kimse acıma beklemesin, bir sözümüz var acırsan acınacak hale düşersin" ifadelerini kullandı.

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#Kökünü Kurutma Operasyonu#İzmir#Bakan Soylu

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