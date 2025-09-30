İzmir'de fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Haberin Devamı

Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Fabrikada çalışan işçiler de fabrikanın içerisinde bulunan malzemeleri bahçeye çıkararak yanmasını engelledi.

Yangın nedeniyle fabrikanın bir bölümünde hasar oluştu.

Ekipler, alanda soğutma çalışması yaptı.