Son dakika... İzmir'de hissedilen deprem korkuttu.. Nerede, kaç şiddetinde deprem oldu?

Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 10.30'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı, depremin derinliğini 5.29 km olarak duyurdu.

SON DEPREMLER LİSTESİNE YENİLERİ EKLENİYOR

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun pek çok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 9 Şubat 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....

......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......

Büyüklük

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.02.09 10:30:33 37.7492 26.3808 5.0 -.- 4.3 4.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.02.09 10:15:04 37.1922 28.6965 7.7 -.- 2.6 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel

2021.02.09 08:49:36 36.9565 27.3537 10.9 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.02.09 08:23:40 39.3117 40.7425 5.2 -.- 1.9 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2021.02.09 08:07:00 39.1248 36.0923 7.0 -.- 2.4 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.09 07:27:55 38.9510 26.0327 3.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.02.09 07:11:45 37.8492 26.8805 5.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.09 07:07:53 39.1150 36.0890 2.1 -.- 3.1 3.0 BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.09 07:02:02 38.3248 38.7553 11.7 -.- 2.7 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel

2021.02.09 06:43:03 38.2968 38.8000 18.8 -.- 1.8 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.02.09 05:32:40 38.1350 25.9177 5.0 -.- 2.4 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.09 05:27:00 38.2950 38.7032 5.0 -.- 2.6 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel

2021.02.09 05:10:23 40.4962 33.5328 7.4 -.- 2.7 -.- GOLEZ-ELDIVAN (CANKIRI) İlksel

2021.02.09 04:40:52 39.6192 38.3060 16.7 -.- 2.1 -.- AYDOGAN-IMRANLI (SIVAS) İlksel

2021.02.09 03:45:43 39.1452 36.1008 7.2 -.- 1.3 -.- BESTEPE-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.02.09 03:40:46 36.8643 27.6117 29.3 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.02.09 03:34:35 36.9078 27.6403 19.5 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.02.09 03:19:56 38.3253 38.7682 2.3 -.- 1.7 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel

2021.02.09 03:18:25 38.1775 26.3310 7.6 -.- 2.0 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.09 03:02:41 38.3450 38.7483 9.3 -.- 1.7 -.- SARIOT-KALE (MALATYA) İlksel

2021.02.09 02:56:16 38.9375 26.0758 9.3 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.09 02:19:54 37.9162 27.1943 6.7 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.09 02:17:50 37.8830 26.8588 5.3 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.02.09 02:03:23 41.3382 33.5762 10.5 -.- 1.5 -.- KURUCAOREN-(KASTAMONU) İlksel

2021.02.09 01:34:43 39.0037 26.0412 10.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel