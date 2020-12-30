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Haber Giriş: 30.12.2020 - 16:47 | Son Güncelleme:

Son dakika... İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem

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Son dakika... İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem
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İzmir'de hissedilen bir deprem olduğu öğrenildi. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre depremin büyüklüğünün 4.3 olduğu açıklandı. İzmir'in Urla ilçesi açıklarında meydana gelen depremin yaklaşık olarak 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

AFAD'dan gelen açıklamada, Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 16.40'ta 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.


Ayrıntılar birazdan...

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