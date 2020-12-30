Son dakika... İzmir'de 4.3 büyüklüğünde deprem
İzmir'de hissedilen bir deprem olduğu öğrenildi. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre depremin büyüklüğünün 4.3 olduğu açıklandı. İzmir'in Urla ilçesi açıklarında meydana gelen depremin yaklaşık olarak 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
AFAD'dan gelen açıklamada, Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 16.40'ta 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 30, 2020
Büyüklük : 4.3 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 38.34 km. Urla (Izmir)
Tarih-Saat : 30.12.2020, 16:40:12 TSİ
Enlem : 37.7836 N
Boylam : 26.4258 E
Derinlik : 5.18 km
Detay : https://t.co/o90XLoQhJF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Ayrıntılar birazdan...
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