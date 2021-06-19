Son dakika: İzmir'de HDP il binasındaki saldırgan Onur Gencer'in yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Saldırgan Onur Gencer'in saldırıya hazırlanır nitelikte görüntüleri ortaya çıktı. İzmir Konak'ta HDP il binasına silahlı saldırı düzenleyen Onur Gencer o esnada ofiste olan Deniz Poyraz'ı öldürmüştü. Zanlının son 1 yılda 7 kez poligona giderek kendi silahıyla atış talimi yaptığı ortaya çıktı. Poligondaki görüntülere el koyan ekipler incelemelerine devam ediyor.

Saldırganın atış poligonunda atış talimi yaptığı görüntüler ortaya çıktı. CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, saldırgan Onur Gencer'e ilişkin önemli detayları açıkladı.

İşte Nihat Uludağ'ın açıklamaları:

Saldırgan Onur Gencer 27 yaşında ve eski bir sağlık çalışanı. Bu saldırıya gelmeden önce bir takım hazırlıklar yapmış, çalışmalar yapmış, atış talimi yapmış, keşifler yapmış, hatta saldırı düzenleyeceği HDP binasının yerini bulmuş, hatta o bina içinde bulunan bir İngilizce kursu var. orada kursa kendini kayıt ettirmiş ki kimler girip çıkıyor, şartları ne, koruması var mı? Ön bir keşif yapmış. Yani planlı, projeli bir saldırı olayı... Peki bu saldırının arkasında kim var? Önemli olan soru bence bu.

"ANNESİNİN VEFATINDAN SONRA PSİKOLOJİK SORUNLAR YAŞAMAYA BAŞLIYOR"

Saldırgan İzmir'de yaşıyor, babası emekli, ailesiyle birlikte yaşıyor. Sağlık Bakanlığı'nın kadrosunda ve İzmir'deki bir hastanede de sağlık görevlisi olarak görev yapıyor. Saldırganın annesi vefat ediyor ve annesinin vefatından sonra psikolojik sorunlar yaşamaya başlıyor ve işe gitmemeye başlıyor. İşe gitmediği için de hakkında memuriyetten çıkarılmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nda işlemler devam ediyor.

2020 yılından itibaren sağlık sorunları başlamış. Ön bir ruhsat verilmiş kendisine çünkü resmi kayıtlarda psikolojik sorunları henüz işlenmemiş ve hala memur olarak göründüğü için de bir sakınca görülmüyor. Silah Amerikan marka bir silah ve 10 mermi alıyor.

10 mermi var yanında götürdüğü ve 10 mermiyi de kullanıyor. Saldırganın üstünden 2 adet bıçak ve 200 lira para var. Bu kişinin arkasında bir örgüt mü var, önemli olan bu. Acaba biri onu motive mi etti? MİT'in de çok titiz bir çalışma yürütmesi gerekiyor.

"TÜM TELEFON VE HTS KAYITLARI ARAŞTIRILIYOR"

Bu zanlının geriye dönük tüm telefon, HTS kayıtları araştırılıyor. HTS kayıtlarından nerede bulunduğu tespit ediliyor ve güvenlik kameralarından kimlerle buluşmuş, kimlerle ne gibi bir ilişkiye girmiş onların hepsi de deşifre edilecek.

Bu zanlı 2020 yılının ilk yıllarında sağlık memuru olarak Suriye'ye de gidiyor. Acaba orada kimlerle temas kurdu? O kısım da hala gizemini koruyor.

Askere gitmediği için silah kullanımını poligonda yapmış. Bu poligona 7 kez gitmiş.

Biz eski dosyalarda da bunu gördük. Genelde tetikçi seçilirken bu psikolojik vakalardan seçiliyor. Buradaki önemli nokta bu.

ÖLDÜRME NİYETİYLE İÇERİ GİRMİŞ

Silahlı fotoğrafları ortaya çıkan katil zanlısı Onur Gencer'in, emniyette ve savcılıkta verdiği ifadede, binada kaç kişi bulunursa bulunsun öldürme niyetiyle içeri girdiğini söylediği öğrenildi. Gencer'in, sosyal medyadan zaman zaman terör örgütü PKK sempatizanlarıyla tartışmalar yaşadığını belirttiği de kaydedildi. Gencer'in, ifadesinde, "PKK'dan nefret ediyorum. Zaman zaman sosyal medyada küfürleşiyoruz. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya gittiğimde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüm. Oraya PKK'lıların gittiğini bildiğimden herhangi bir ayrım yapmayacaktım. Kim olsa ateş edecektim. Silahımda olan 10 mermiyi de ateşledim" dediği öğrenildi.

YİVSİZ AV TÜFEĞİ BULUNDURMA RUHSATI VARMIŞ

Öte yandan saldırı sonrası yeni bilgilere de ulaşıldı. Onur Gencer'in evinde, polis tarafından arama yapıldığı öğrenildi. Arama sonucu 1 av tüfeği ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirildiği belirtildi. Gencer'in, yivsiz av tüfeği bulundurma ruhsatı aldığı ve yasal olarak avlanma için bu tüfeği kullanma izninin olduğu öğrenildi.

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