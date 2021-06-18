Son dakika: İzmir'de HDP il binasında Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan Onur Gencer tutuklandı!

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HDP İzmir İl Başkanlığına girip tabancayla 1 kişiyi öldüren ve iş merkezinin çatı katında polis ekiplerince gözaltına alınan Onur Gencer'in Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katındaki HDP İzmir İl Başkanlığına dün giren Onur Gencer, Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmüştü.

YANINDAKİ ÇANTADA BIÇAK VE PARA VARMIŞ

İzmir'deki HDP İl Başkanlığı'nda, Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Binanın bulunduğu yere taksiyle gelen katil zanlısı Onur Gencer'in elindeki çantada, bıçak ve bir miktar para olduğu öğrenildi. Gencer'in, saldırıyı Amerikan yapımı olan Ruger marka 9 mm tabancayla gerçekleştirdiği, şarjördeki 10 mermiyi de ateşlediği belirtildi. Olaydan sonra Gencer'in üzerinde veya çantasında başka ateşli silah bulunmadığı öğrenildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

O.G.'nin (27) emniyette verdiği ilk ifadesi ortaya çıktı. O.G.'nin sorgusunda, "Hiç kimseyi tanımıyorum. Kimseyle de bağlantı kurmadım. Terör örgütü PKK'dan nefret ettiğim için böyle bir şey yapmak istedim. Binaya girdim ve rastgele ateş ettim, ardından da teslim oldum" dediği öğrenildi.

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