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Gündem
Tolga TAHÇI / İZMİR, DHA)-
Haber Giriş: 17.06.2021 - 11:45 | Son Güncelleme:

İzmir'de HDP binasında silah sesleri! Ekipler alarma geçti

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İzmir'de HDP binasında silah sesleri! Ekipler alarma geçti

İzmir'in Konak ilçesindeki bir binaya giren kimliği belirsiz kişi, tabancayla sokağa ateş açtı. Şüpheli, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Çankaya Semti'ndeki bir binada meydana geldi. HDP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı binaya giren kimliği belirsiz kişi, bir anda sokağa tabancayla ateş etti. Korkan vatandaşlar, korunaklı yerlere kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi. Yaya geçişine sokak kapatıldı. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

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