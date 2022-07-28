İzmir'de hareketli dakikalar! Eşini bıçakla rehin aldı... Özel harekat polisinden eve operasyon

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Olay, saat 10.00 sıralarında Alpagut Mahallesi, 1620/53 Sokak'ta meydana geldi. Uyuşturucunun etkisi altında olduğu ileri sürülen Ç.K., eşi G.K.'yi evlerinde bıçakla rehin aldı.

Sesleri duyanların ihbarıyla olay yerine polis, 112 sağlık ekipleri, özel hareket polisleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şüpheliyi ikna etmek için söz konusu adrese müzakereci de gönderildi.

OPERASYONLA KURTARILDI

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki, evlerinde eşi G.K.'yi bıçakla rehin alan Ç.K.'yi polisin ikna çabalarından sonuç alınamadı. Bunun üzerine özel harekat polisi tarafından eve operasyon düzenlendi. Koçbaşıyla evin kapısı kırılırken, rehine G.K. kurtarıldı. 3,5 saat rehin kalan G.K, tedbir amaçlı olarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü. Şüpheli Ç.K. etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.