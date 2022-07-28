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İzmir'de hareketli dakikalar! Eşini bıçakla rehin aldı... Özel harekat polisinden eve operasyon

#İzmir#Bayraklı#Rehin
İzmirde hareketli dakikalar Eşini bıçakla rehin aldı... Özel harekat polisinden eve operasyon

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Ç.K., eşi G.K.'yi oturdukları evde bıçakla rehin aldı. Özel harekat polisi tarafından eve operasyon düzenlendi. Koçbaşıyla evin kapısı kırılıp rehine G.K. kurtarılırken, şüpheli Ç.K. etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

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Olay, saat 10.00 sıralarında Alpagut Mahallesi, 1620/53 Sokak'ta meydana geldi. Uyuşturucunun etkisi altında olduğu ileri sürülen Ç.K., eşi G.K.'yi evlerinde bıçakla rehin aldı.

Sesleri duyanların ihbarıyla olay yerine polis, 112 sağlık ekipleri, özel hareket polisleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şüpheliyi ikna etmek için söz konusu adrese müzakereci de gönderildi.

OPERASYONLA KURTARILDI

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki, evlerinde eşi G.K.'yi bıçakla rehin alan Ç.K.'yi polisin ikna çabalarından sonuç alınamadı. Bunun üzerine özel harekat polisi tarafından eve operasyon düzenlendi. Koçbaşıyla evin kapısı kırılırken, rehine G.K. kurtarıldı. 3,5 saat rehin kalan G.K, tedbir amaçlı olarak sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü. Şüpheli Ç.K. etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.

İzmirde hareketli dakikalar Eşini bıçakla rehin aldı... Özel harekat polisinden eve operasyon

 

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#İzmir#Bayraklı#Rehin

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