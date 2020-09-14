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DHA - Fotoğraf: İHA
Haber Giriş: 14.09.2020 - 22:45 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İzmir'de facia! 3 kişi aranıyor

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Son dakika haberi: İzmir'de facia! 3 kişi aranıyor
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Son dakika haberi: İzmir'in Selçuk ilçesinde, kaçak kazı için girdikleri kuyudaki gazdan zehirlenen 2 kişi hastaneye başvurdu, kuyuda olduğu belirtilen 3 kişi için de kurtarma çalışması başlatıldı.

Son dakika haberi... Alınan bilgiye göre, Efes Antik Kenti yakınındaki Herkül Kalesi bölgesindeki 13 metre derinlikteki bir kuyuya kaçak kazı için giren 5 kişiden 2'si kuyudaki gazdan zehirlendi.

Fenalaşmaları üzerine kuyudan çıkan 2 kişi, Selçuk Devlet Hastanesine başvurdu.

Hastanedeki 2 kişinin kuyuda 3 kişinin daha olduğunu ifade etmesi üzerine bölgeye AKS ekipleri sevk edildi. Kuyudakilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

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