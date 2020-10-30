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Haber Giriş: 30.10.2020 - 15:40 | Son Güncelleme:

Son dakika… İzmir’de deprem fırtınası! Çok sayıda artçı meydana geldi…

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Son dakika… İzmir’de deprem fırtınası! Çok sayıda artçı meydana geldi…
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İzmir’deki 6.6 büyüklüğündeki depremin arından çok sayıda artçı deprem oldu. Peş peşe yaşanan artçıların arasında en büyüğünün 4.8 olduğu açıklandı.

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  • Son Dakika: İzmirde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından ilk görüntüler
  • Son Dakika: İzmirde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından ilk görüntüler
  • Son Dakika: İzmirde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından ilk görüntüler
  • Son Dakika: İzmirde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından ilk görüntüler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından sırasıyla şu depremler yaşandı:

Seferihisar – 4.7

Kuşadası Körfezi – 4.1

Urla – 4.1

Seferihisar – 4.2

Kuşadası – 4.1

Kuşadası – 4.8

Yunanistan / Samos – 3.9

Kuşadası – 3.6

Kuşadası – 3.5

Kuşadası Körfezi/ Menderes – 4.2

Seferihisar – 3.5

Yunanistan/Samos – 3.9

Kuşadası – 3.6

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