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Son dakika… İzmir’de deprem fırtınası! Çok sayıda artçı meydana geldi…
İzmir’deki 6.6 büyüklüğündeki depremin arından çok sayıda artçı deprem oldu. Peş peşe yaşanan artçıların arasında en büyüğünün 4.8 olduğu açıklandı.
İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından sırasıyla şu depremler yaşandı:
Seferihisar – 4.7
Kuşadası Körfezi – 4.1
Urla – 4.1
Seferihisar – 4.2
Kuşadası – 4.1
Kuşadası – 4.8
Yunanistan / Samos – 3.9
Kuşadası – 3.6
Kuşadası – 3.5
Kuşadası Körfezi/ Menderes – 4.2
Seferihisar – 3.5
Yunanistan/Samos – 3.9
Kuşadası – 3.6
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