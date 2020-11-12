Son dakika... Sokak ortasında eski eşini öldürdü, kayınvalidesini ve komşusunu vurdu, sonunda da...

Dikili'yi sarsan olay dün gece 21.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; Alper Gül, eski eşi Çilem Kılıç ile sokakta karşılaştı. İkili arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine Alper Gül, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında eski eşine ateş açtı.

Alper Gül, koşarak olay yerinden uzaklaşırken, çevrede bulunan vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kılıç’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

ESKİ KAYINVALİDESİNİN EVİNİ BASTI

Eski eşini sokak ortasında hunharca katleden Alper Gül, ardından eski kayınvalidesi Selime Özduran’ın evini bastı. Burada da Özduran ile misafiri Sibel Yarcı'yı vurdu. Silah seslerini duyan komşuları polise haber verirken, Gül, kısa süre sonra sokak ortasında intihar etti.

Alper Gül'ün saldırısı sonucu yaralanan Selime Özduran ile Sibel Yarcı Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPMIŞ

Eski eşi Çilem Kılıç'ı öldürüp, annesi ve komşusunu yaralayan Alper Gülün, sosyal medya hesabından olay öncesi yaptığı paylaşımı dikkat çekti.

İntihar ederek yaşamına son veren Gül'ün paylaşımında, "Sen kimle dans ettiğini bilmiyorsun. Beni de zerre kadar tanımamışsın. Böyle devam et seni şeytan. Bakalım ne olacak" ifadelerini kullandığı ve paylaşıma "Bedeli var" isimli bir şarkı eklediği görüldü.