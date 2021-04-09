Son dakika... İzmir'de askeri uçak düştü! MSB duyurdu: 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı

İzmir’de 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapan KT-1 tipi uçak eğitim uçuşu sırasında denize düştü. MSB'den yapılan açıklamaya göre 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı.

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

İşte MSB'nin açıklaması:

''İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı''

İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 9, 2021

İZMİR VALİSİ KÖŞGER: İKİ PİLOT KURTARILDI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Foça ilçesi açıklarında denize düşen eğitim uçağındaki iki pilotun kurtarıldığını bildirdi.

Köşger, AA muhabirine, Çiğli 2. Ana Jet Üssüden kalkan KT-1 tipi eğitim uçağının henüz bilinmeyen nedenle Foça ilçesi Borak Adası İngiliz Burnu açıklarında denize düştüğünü belirtti.

İhbar üzerine ivedi bir şekilde arama kurtarma faaliyetinin başladığını vurgulayan Köşger, "İki pilotumuz Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmıştır." dedi. Köşger, uçağın enkazıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

CNN Türk İstihbarat Şef Yardımcısı Fulya Öztürk, İzmir'de uçağın düşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Fulya Öztürk'ün açıklamaları:

Sahil güvenlik kurtardı iki pilotu. İkisi de sağ. Sağlık durumuna ilişkin henüz bir bilgimiz yok. Dakikalar önce eğitim uçuşu sırasında uçak düştü. MSB de açıklama yaptı. Her gün eğitim uçuşları oluyor İzmir’de. Eğitim alan pilot, arkasında da eğitmen pilot yer alıyor. Bir pilotaj hatası mı teknik hata mı, neden düştüğü henüz bilinmiyor. Bölgede uçağın enkazı da alınacak, arama çalışmaları da başlatıldı.

"ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Kaza kırım raporu oluşturulacak, uçağın neden düştüğü yolunda. Fırlatma koltuğunu çekiyor pilotlar ve denize düşüyorlar. Bölgede uçağın enkazı için çalışmalar sürüyor.

"PİLOTLARIN SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞUNA DAİR HABER ALDIM"

Askeri kaynaklarla irtibattayız. Pilotların sağlık durumlarının iyi olduğuna dair haber aldım. Tabii yine teyide muhtaç ama hemen olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldı.

Uçak bir anda kaza kırıma uğruyor. Uçağın neden düştüğüne dair bilgi yok elimizde deniz üzerinde olduğu için pilotlar fırlatma koltuklarını çalıştırıyor. Konya'da bir yüzbaşının şehit olduğu kazada şehir içinde olduğu için fırlatma koltuğunu çalıştırmadı. Uçağı daha kırsal noktaya doğru aldı ve ne yazık ki uçak düştü. Pilotlar Foça Devlet Hastanesi'ndeler...

Anadolu Ajansı muhabiri Tezcan Ekizler de "Foça açıklarında düştü. Bir anda Foça'da çalışmalar başlatıldı. Bölgeye askeri helikopterler, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri gönderildi. Dakikalar sonra sevindirici haber geldi" ifadelerini kullandı.

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