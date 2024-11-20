×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... İzmir'de polis ekibine silahlı saldırı: 2'si ağır 3 yaralı... İzmir Valiliği şüphelinin yakalandığını duyurdu

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Polis#Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 21:32

Son dakika haberine göre; İzmir'in Seferihisar ilçesinde, devriye görevinde bulunan polis ekibine silahlı saldırı düzenledi. Olayda 3 polis yaralanırken, 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İzmir Valiliği, silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerine silahla ateş açılması sonucu yaralanan 3 polisin tedavi altına alındığını, olayın şüphelisinin silahıyla birlikte yakalandığı açıkladı.

Haberin Devamı

Olay, saat 20.00 sıralarında Turabiye Mahallesi sıralarında Seferihisar ilçesinde meydana geldi. Devriye grevinde bulunan polis ekiplerine, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Komiser Furkan Hakan Aşkın ile polis memurları İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun yaralandı. İhbar üzerine adrese takviye polis ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde durumları ağır olan polis memurları 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, Komiser Aşkın ise Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika... İzmirde polis ekibine silahlı saldırı: 2si ağır 3 yaralı... İzmir Valiliği şüphelinin yakalandığını duyurdu

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında S.Ç. isimli bir şüpheli yakalandı. Soruşturma sürdürülüyor.

Haberin Devamı

Son dakika... İzmirde polis ekibine silahlı saldırı: 2si ağır 3 yaralı... İzmir Valiliği şüphelinin yakalandığını duyurdu

İZMİR VALİLİĞİ: ŞÜPHELİ ŞAHIS SİLAHIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, “Seferihisar ilçemizde, 20 Kasım 2024 günü saat 20.00 sıralarında silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekibimizin üzerine silahla ateş açılmıştır. 3 polis memurumuz yaralanmış ve tedavi altına alınmıştır. Olayın şüphelisi M.S.Ç. isimli şahıs silahıyla birlikte yakalanmış ve hakkındaki adli işlemlere başlanmıştır" denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Polis#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!