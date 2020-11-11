Son dakika... Kuşadası Körfezi'nde korkutan deprem! İzmir ve çevresindeki illerde hissedildi...

Son dakika haberine göre; İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün internet sitelerinde yer alan bilgiye göre, saat 09.49’da Kuşadası Körfezi açıklarında 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

AFAD’ın verilerine göre Kuşadası Körfezi'nin yaklaşık 18 kilometre açığındaki depremin, deniz yüzeyinin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Depremin İzmir'in Menderes ilçesine 18 kilometre mesafede meydana geldiği öğrenildi.

ARTÇI DEĞİL NORMAL DEPREM



AA muhabiri Ferdi Uzun ise depremin ardından bölgeden şu bilgileri paylaştı:

İzmir, Aydın, Kuşadası'nda sık sık artçılar meydana geliyordu. Deprem Aydın'ın ve İzmir'in birçok ilçesinde hissedildi. Şu an bize yansıyan herhangi bir olumsuzluk yok. AFAD ile görüşme halindeyiz, onlara da gelen bir ihbar yok. 6.6 büyüklüğündeki büyük depremin bir artçısı olmadığı normal bir depremin olduğu belirtildi. Deprem Aydın, Kuşadası, Germencik, Söke gibi ilçelerde hissedildi.



AFAD: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK



Depremin ardından AFAD’tan yapılan açıklamada ‘Geçmiş olsun İzmir. Geçmiş olsun Aydın. Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır’ denildi.



VATANDAŞ KORKTU

Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, İzmir'de vatandaşlarda korkuya neden oldu. Sarsıntı sırasında iş yerinde olduğunu söyleyen İrem Kurt Altaş, "Depreme çalışırken yakalandık. Çok korkunçtu. Ne yapacağımızı bilemedik ve aşağı indik. Baktığımızda depremin 4.8 büyüklüğünde olduğunu öğrendik. Geçen hafta depremdeki korku ve paniği bir kez daha yaşadık. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Sürekli sallanıyoruz gibi geliyor. Önlem alınması gerekiyor çünkü ne yapacağımızı hala tam olarak bilemiyoruz" dedi.

Psikolojik olarak kötü etkilendiklerini belirten vatandaşlardan Kaan Yüksel ise, "Geçen hafta olan deprem gibi bir anda vurdu. Ofiste çalışırken depreme yakalandık ve kendimizi ofisten dışarıya attık. Sallanmasak bile artık sallanıyormuşuz gibi hissediyoruz. Deprem, Koronavirüs gibi hayatımızın bir parçası oldu. Bu süreçte psikolojik olarak da çok etkilendik" diye konuştu. Seferihisar açıklarında olan depremin ardından evine az hasarlı raporu verilen Özlem Karakaya, "Elimde kahve vardı ve bir çıtırtı duyarak depreme yakalandım. Evimden dolayı sürekli korkuyorum. Evim 6.6 büyüklüğündeki deprem sebebiyle az hasarlı statüsünde yer alıyor. Ancak 10'uncu kat olduğu için çok fazla sallanıyoruz. Şimdi de aşağı indik, bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

