Son dakika... İzmir ve Kütahya'da orman yangını

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İzmir'in Narlıdere ilçesinde Ali Onbaşı Deresi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

KÜTAHYA'DA ORMAN YANGINI

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Elmalı köyü sınırlarındaki Yaylacık mevkiinde çıkan orman yangını, bölgede paniğe sebep oldu. Öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangının kısa sürede büyümesi üzerine çevredekilerin ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

İhbarın ardından bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı, su tankeri ve yangın söndürme personeli sevk edildi.

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Alevlerin sarp ve ormanlık alanda etkili olması nedeniyle havadan müdahale için yangın söndürme helikopteri de görevlendirildi. Helikopter, yakındaki su kaynaklarından aldığı suyu belirlenen noktalara bırakarak ekiplerin çalışmalarına destek veriyor.