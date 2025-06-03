Son dakika... Ege'de 5.8 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ilde hissedildi

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AFAD, saat 02.17'de Marmaris Muğla merkezli 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Muğla, İzmir, Aydın ve Antalya başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.



Muğla'nın Marmaris ilçesine 10,43 kilometre uzaklıktaki depremin, 67,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



MUĞLA VALİSİ AKBIYIK: OLUMSUZ BİR DURUM YOK



Muğla Valisi İdris Akbıyık sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Marmaris açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle an itibarıyla, ilimizde olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.



