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Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 12.07.2021 - 08:11 | Son Güncelleme:

Son dakika... İzmir merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

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Son dakika... İzmir merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İzmir merkezli 47 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 229 şüpheliden 125'inin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü/ kontörlü sabit hat ile irtibat kurdukları ileri sürülen ve gözaltına alınan örgüt mensuplarının ifadesi doğrultusunda 2'si Yarbay, 1'i Binbaşı, 2'si Yüzbaşı, 8'i Üsteğmen, 5'i Teğmen, 54'ü Astsubay, 14'ü Uzman Çavuş rütbesinde; 16'sı Deniz Kuvvetleri, 26'sı Kara Kuvvetleri, 20'si Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, 21'i Jandarma Genel Komutanlığı, 3'ü Sahil Güvenlik Komutanlığı’na mensup 57'si muvazzaf 86 asker ile 143’ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 229 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika... İzmir merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu Çok sayıda gözaltı

Bu kapsamda bugün saat 01.00 sıralarında 47 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM, Organize, Mali Şube Müdürlükleri ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de önceden belirlenen adreslere baskın yaptı. Operasyon kapsamında, şu ana kadar çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Son dakika... İzmir merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu Çok sayıda gözaltı

 

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