Son dakika! İzmir Kemalpaşa'da orman yangını
İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, ekiplerin karadan ve havadan 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Kemalpaşa'nın Karabel Mahallesi yakınlarındaki ormanda, öğle saatlerinde yangın başladı.
Dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye 15 arazöz, 2 su tankeri ve 2 helikopter sevk edildi.
Ekipler, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Karabel Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü.