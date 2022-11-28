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Son dakika... İzmir için 'sağanak yağış' uyarısı! Akşam saat 21:00'e kadar sürecek

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#İzmir#Sağanak Yağış#Hava Durumu
Son dakika... İzmir için sağanak yağış uyarısı Akşam saat 21:00e kadar sürecek
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2022 11:54

İzmir için bugün gök gürültülü ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Sağanağın saat 12.00'de başlayıp 21.00'de sona ermesinin beklendiği belirtildi.

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Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, bugün İzmir genelinde etkili olacak yağışın Çeşme, Karaburun, Urla, Seferihisar, Menderes, Torbalı, Bayındır, Tire, Kemalpaşa, Bornova, Karşıyaka, Menemen, Çiğli ve Foça'da kuvvetli ve gök gürültülü olacağının beklendiğini bildirdi.

Kuvvetli yağışın saat 12.00'de başlayıp, 21.00'de sona ermesinin beklendiği belirtildi. Vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. 

 

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#İzmir#Sağanak Yağış#Hava Durumu

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