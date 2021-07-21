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Tolga TAHÇI/İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 21.07.2021 - 14:36 | Son Güncelleme:

Son dakika... İzmir Güzelbahçe'de orman yangını

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Son dakika... İzmir Güzelbahçe'de orman yangını

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Güzelbahçe'nin Yaka Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Son dakika... İzmir Güzelbahçede orman yangını
Yangına havadan 1 uçak ve 4 helikopter, karadan ise 15 arazözle müdahale ediliyor.

Ekipler, yerleşim yerlerine uzak bir noktada olan yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika... İzmir Güzelbahçede orman yangını

 

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