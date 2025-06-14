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Son dakika... İzmir Foça'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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#Orman Yangını#İzmir#Foça
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2025 13:21

İzmir’in Foça ilçesinde Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanda yangın çıktı. Alevlerin rüzgarın da etkisiyle Ilıpınar Mahallesi yönüne doğru ilerlediği bildirildi. Orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Öte yandan Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

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İzmir’in Foça ilçesinde Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

4 UÇAK, 6 HELİKOPTERLE HAVADAN MÜDAHALE

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal, 4 dozer sevk edildi.

Son dakika... İzmir Foçada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

RÜZGARIN ETKİSİYLE İLERLİYOR

Yangının ilk belirlemelere göre Yeniköy ile Ilıpınar arasındaki ormanda hobi bahçesi yapımı sırasında çıktığı tespit edildi. Alevlerin rüzgarın da etkisiyle Ilıpınar Mahallesi yönüne doğru ilerlediği bildirildi.

Ekipler, alevlerin yerleşim yeri ve tarım arazilerine ulaşmaması için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

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AYDIN'DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA

Aydın’ın Germencik ilçesinde de orman yangını çıktı. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın yerine gelen ekipler alevlere karadan müdahale ederken, helikopter de havadan müdahalede bulundu. Yapılan müdahalelerin ardından alevlerin önüne geçilerek yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Son dakika... İzmir Foçada orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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#Orman Yangını#İzmir#Foça

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