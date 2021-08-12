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Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir) (DHA) - AA
Haber Giriş: 12.08.2021 - 16:17 | Son Güncelleme:

Son dakika... İzmir Foça'da makilik alanda yangın

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Son dakika... İzmir Foça'da makilik alanda yangın

İzmir'in Foça ilçesinde yer yer kızılçam ağaçlarının da olduğu makilik alanda başlayan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Foça'nın kırsal Ilıpınar ile Kozbeyli mahalleleri arasındaki Gölyüzü mevkisinde cüruf depolama sahası yakınındaki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 9 arazöz sevk edildi.

Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı. Takviye olarak 3 uçağın daha bölgeye gönderileceği bildirildi. Alevler, bölgeye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Yeniköy Mahallesi yönüne ilerlerken, havadan ve karadan yangına müdahale sürüyor.

Son dakika... İzmir Foçada makilik alanda yangın

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