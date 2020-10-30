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Haber Giriş: 30.10.2020 - 15:33 | Son Güncelleme:

Son dakika... İzmir depremiyle ilgili Bakan Soylu'dan ilk açıklama

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir depremiyle ilgili açıklamayı yaptı. Bakan Soylu, "İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum da "Tüm ekiplerimizi seferber ettik, binalarda kurtarma çalışması başladı" diye konuştu

Soylu'nun açıklaması şöyle:

"Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı’da 6 bina yıkılma ihbarı geldi. Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla’da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir. Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir. Geçmiş olsun"

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KURUM'DAN AÇIKLAMA: TÜM EKİPLERİMİZİ SEFERBER ETTİK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kameralar karşısına geçerek şunları söyledi:

"Afet Koordinasyon merkezimiz kuruldu. İlgili bakanlıklar olarak olay yerine intikal ediyoruz. İnşallah enkaz altında kalan vatandaşlarımıza, enkaz çalışmaları yapıp bu süreçte vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için hızlı bir şekilde seferber olacağız. Ben tüm İzmirimize ve Türkiyemize geçmiş olsun diliyorum."

Son dakika... İzmir depremiyle ilgili Bakan Soyludan ilk açıklama

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