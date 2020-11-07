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Sibel DALLI- Ersan ERDOĞAN / İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 07.11.2020 - 17:22 | Son Güncelleme:

Son dakika... İzmir depreminin mucizesi Ayda Gezgin taburcu edildi

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İzmir'i vuran depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedaviye alındığı hastaneden taburcu oldu.

Türkiye geçen hafta cuma günü saat 14.51’de İzmir’i vuran depremle sarsıldı. Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem, İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne’de hissedildi. Depremde yıkılan binalardan biri olan Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i sağ olarak kurtarıldı. Annesi Fidan Gezgin'in cansız bedenine ulaşılan Ayda, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Küçük kız, bugün saat 17.15'te taburcu edildi.

Son dakika... İzmir depreminin mucizesi Ayda Gezgin taburcu edildi

Baba Uğur Gezgin, kızını kucağına alıp, bindiği otomobille hastaneden ayrıldı.

Babanın yanında bulunan adı öğrenilemeyen bir kişinin elinde oyuncaklar taşıdığı görüldü.

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