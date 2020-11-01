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AA
Haber Giriş: 01.11.2020 - 12:53 | Son Güncelleme:

Son dakika... İzmir depreminden sonra yürek burkan kare... Gözyaşlarını tutamadı

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Son dakika... İzmir depreminden sonra yürek burkan kare... Gözyaşlarını tutamadı
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6.6 büyüklüğündeki İzmir depreminden sonra bu kare çok dikkat çekti... Türkiye Mağaracılık Federasyonu Arama ve Kurtarma ekibinden Tahsin Kaymak, uzun süre çalıştığı enkazdan bir anne, baba ve 2 yaşındaki çocuklarının cansız bedenlerinin çıkarılması için çalıştı. Kaymak, dinlenmeye geçtiği sırada gözyaşlarını tutamadı.

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  • İzmir depreminin ardından yürek burkan kare...
  • İzmir depreminin ardından yürek burkan kare...
  • İzmir depreminin ardından yürek burkan kare...
  • İzmir depreminin ardından yürek burkan kare...
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler, Bornova ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazında arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye Mağaracılık Federasyonu Arama ve Kurtarma ekibinden Tahsin Kaymak, uzun süre çalıştığı enkazdan bir anne, baba ve 2 yaşındaki çocuklarının cansız bedenlerinin çıkarılması için çalıştı. Kaymak, dinlenmeye geçtiği sırada gözyaşlarını tutamadı.

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