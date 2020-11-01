Son dakika... İzmir depreminden sonra yürek burkan kare... Gözyaşlarını tutamadı

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Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler, Bornova ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazında arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye Mağaracılık Federasyonu Arama ve Kurtarma ekibinden Tahsin Kaymak, uzun süre çalıştığı enkazdan bir anne, baba ve 2 yaşındaki çocuklarının cansız bedenlerinin çıkarılması için çalıştı. Kaymak, dinlenmeye geçtiği sırada gözyaşlarını tutamadı.