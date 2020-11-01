Son dakika... İzmir depreminden 52 saat sonra 3 kişiye daha ulaşıldı

CNN Türk muhabiri Sema Akbulut, İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında yapılan arama-kurtarma çalışmalarından bildirdi.

52 saatin sonunda 3 kişiye daha ulaşıldı, enkazdan çıkarılan kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Doğanlar Apartmanı enkazında 5-6 kişinin daha olduğu tahmin ediliyordu. 3 kişiye daha ulaşıldı.

Enkaz altında 2-3 kişinin daha olduğu tahmin ediliyor.