Son dakika... İzmir depreminden 52 saat sonra 3 kişiye daha ulaşıldı
6.6 büyüklüğündeki İzmir-Seferihisar depreminin 52. saat sonra Doğanlar Apartmanı'ndan 3 kişi daha enkazdan çıkarıldı.
CNN Türk muhabiri Sema Akbulut, İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında yapılan arama-kurtarma çalışmalarından bildirdi.
52 saatin sonunda 3 kişiye daha ulaşıldı, enkazdan çıkarılan kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Doğanlar Apartmanı enkazında 5-6 kişinin daha olduğu tahmin ediliyordu. 3 kişiye daha ulaşıldı.
Enkaz altında 2-3 kişinin daha olduğu tahmin ediliyor.
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