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Haber Giriş: 01.11.2020 - 19:55 | Son Güncelleme:

Son dakika... İzmir depreminden 52 saat sonra 3 kişiye daha ulaşıldı

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Son dakika... İzmir depreminden 52 saat sonra 3 kişiye daha ulaşıldı
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6.6 büyüklüğündeki İzmir-Seferihisar depreminin 52. saat sonra Doğanlar Apartmanı'ndan 3 kişi daha enkazdan çıkarıldı.

CNN Türk muhabiri Sema Akbulut, İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında yapılan arama-kurtarma çalışmalarından bildirdi.

52 saatin sonunda 3 kişiye daha ulaşıldı, enkazdan çıkarılan kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Doğanlar Apartmanı enkazında 5-6 kişinin daha olduğu tahmin ediliyordu. 3 kişiye daha ulaşıldı.

Enkaz altında 2-3 kişinin daha olduğu tahmin ediliyor.

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