Son dakika... İzmir'de zamana karşı yarış! Enkazdan bir kişi daha çıkarıldı
Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan binadan 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
İzmir'deki şiddetli depremin ardından bazı binalar yıkıldı, büyük panik yaşandı.
Manavkuyu Mahallesi 1593 Sokak'ta yıkılan binanın enkazında, çevre sakinlerinin yanı sıra AFAD ve diğer kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Çalışmalar sonucu enkazdan 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Binada yakınları bulunanların endişeli bekleyişi devam ediyor.
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