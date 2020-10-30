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Haber Giriş: 30.10.2020 - 16:00 | Son Güncelleme:

Son dakika... İzmir'de zamana karşı yarış! Enkazdan bir kişi daha çıkarıldı

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Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan binadan 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

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  • İzmirde şiddetli deprem Enkazdan yaralılar çıkarıldı
  • İzmirde şiddetli deprem Enkazdan yaralılar çıkarıldı
  • İzmirde şiddetli deprem Enkazdan yaralılar çıkarıldı
  • İzmirde şiddetli deprem Enkazdan yaralılar çıkarıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İzmir'deki şiddetli depremin ardından bazı binalar yıkıldı, büyük panik yaşandı.

Manavkuyu Mahallesi 1593 Sokak'ta yıkılan binanın enkazında, çevre sakinlerinin yanı sıra AFAD ve diğer kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar sonucu enkazdan 4 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Binada yakınları bulunanların endişeli bekleyişi devam ediyor.

Son dakika... İzmirde zamana karşı yarış Enkazdan bir kişi daha çıkarıldı

 

 



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