Son dakika... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katıldı | 'İzmir'i yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda, AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a rozet taktı.

AK PARTİ'YE KATILAN CEMİL TUGAY'DAN İLK AÇIKLAMA: EN İYİ SİAYSET HİZMETTİR

AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yaptığı konuşmada, İzmir'de büyüdüğünü, mütevazı bir ailenin çocuğu olduğunu ve yaklaşık 30 yıl doktorluk yaparak ülkeye hizmet ettiğini belirtti.

Bir büyüğünün "millete en iyi hizmet siyasettir" dediğini ifade eden Tugay, bu sözden sonra siyasete dahil olduğunu söyledi.

Tugay, "En iyi siyasetin de hizmet olduğunu çok kısa sürede anladım ve buna inandım. Yedi buçuk yıldır belediye başkanıyım. Önce Karşıyaka'da sonra İzmir Büyükşehir'de görev sürem boyunca tüm hemşehrilerimize hiçbir vatandaşımızı diğerinden ayırmadan hizmet ettim. Zorda, yoklukta, darlıkta olan insanlarımıza özellikle sahip çıkmaya çalıştım. En küçüğünden en yaşlısına tüm vatandaşlarımız benim ailem oldu. İzmir'in 30 ilçesi, 1390 mahallesi benim evim oldu, yuvam oldu." diye konuştu.

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İzmir'in çok kıymetli bir şehir olduğunu, insanlarının ise vatansever olduğunu kaydeden Tugay, İzmirlilerin milletine, manevi değerlerine çok düşkün insanlar olduğunu vurguladı.

"AK PARTİ KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR"

Böyle bir şehre ve o şehrin insanlarına hizmet etmenin şeref olduğunu dile getiren Tugay, "Siyaseti neden yapıyoruz? Neden yaptığımızı bir büyük lider şöyle tarif etti konuşmalarında. 'Biz kimin hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz? Biz bu ülkenin kenar mahallelerinde unutulmuş gariplerin, yoksulların, hakkı yenmiş mazlumların, çiftçinin ve esnafın hakkını korumak için siyaset yapıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir'. Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir." ifadesini kullandı.

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Her İzmirlinin, Cumhuriyet'e samimiyetle sahip çıkan siyasetçinin, kimsesizlerin kimsesi olmak için çalıştığını bildiğini belirten Tugay, şunları kaydetti:

"Ben huzurlarınızdayım bugün. İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye ile kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için, bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim. Yunus Emre misali ben gelmedim kavga için benim işim sevgi için dostun evi gönüllerdir gönüller yapmaya geldim. İnşallah 30 yılı aşan bir devlet yönetimi tecrübesine sahip Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve aynı deneyime sahip AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz. Hiç şüphem yok. Yerel yönetim merkezi hükümet uyumu ve işbirliğiyle çok güzel işler başaracağız. Ancak en önemli şeyin milletimizin güvenini kazanmak, gönlünü yapmak olduğunu da hiçbir zaman unutmayacağız. Hiçbir zaman unutmayacağım."

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GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Herkesin şu anda düşündüğü tek şey var. İzmir'e yapabildiğimiz en iyi hizmetleri yapmak, İzmir'in sorunlarını çözmek. Bu açıdan ben çok huzurluyum." dedi.

Tugay, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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AK Parti'ye katılımına ilişkin sorular üzerine Tugay, "Güzel bir buluşma oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız başta, bütün bakanlarımız, milletvekillerimiz sağ olsunlar çok iyi karşıladılar. Herkesin şu anda düşündüğü tek şey var. İzmir'e yapabildiğimiz en iyi hizmetleri yapmak, İzmir'in sorunlarını çözmek. Bu açıdan ben çok huzurluyum. Döneceğiz, artık gece gündüz çalışacağız. İnanın İzmir bir anda rahatlayacak, iyi olacak. Hayırlı olsun hepimize." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI İZMİR'İ ZİYARET EDECEK Mİ?

Tugay, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda İzmir'e bir ziyaretinin olup olmayacağı" sorusuna, "Eyüp Başkan davet etti kendisini. Programına göre değerlendirilecek. Öyle bir durum olduğunda haberdar olursunuz." yanıtını verdi.

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DİĞER İLÇELERDEN KATILIM OLACAK MI?

"Önümüzdeki günlerde diğer ilçelerden de bir katılım söz konusu olur mu?" sorusunu Tugay, "Benim o konuda kimseyle bir görüşmem yok. O yüzden ben bilemiyorum. Ama herkesin kulağına gelenler bizim de kulağımıza geliyor. Hayırlısı olsun, yani herkes doğru bildiğini yapacak. Öyle söyleyeyim." diye cevapladı.

"KİMSESİZLERİN KİMSESİ OLMA" SÖZÜ

Tugay, "Duygusal bir konuşma yaptınız efendim. Kimsesizlerin kimsesi olmak vurgusu çok dikkatleri çekti. Biraz açabilir miyiz?" sorusuna, "O sözler Cumhurbaşkanımıza ait. Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği sözler. Ben, o sözleri ilk duyduğum zaman çok etkilenmiştim. Biliyorsunuz Atatürk'ün de 'Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir' diye bir ifadesi var. Yani AK Parti'nin Cumhuriyet'in mirasını taşıdığına dair bir ifade olduğunu düşünüyorum. O nedenle benim için çok değerli oldu ve ifade etmek istedim." yanıtını verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CEMİL TUGAY'I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti. Görüşmede, Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay da yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AK PARTİ AİLESİNE HOŞ GELDİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da “AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin diyorum" dedi.



"İZMİR'İ GÜZEL ŞEYLER BEKLİYOR"

Cemil Tugay, AK Parti Genel Merkezi binasına giriş yaparken gazetecilere yaptığı açıklamada ise "İzmir'i güzel şeyler bekliyor. Kimse merak etmesin. İzmir'i seviyorum" dedi.

CEMİL TUGAY KİMDİR?

Cemil Tugay (d. 13 Haziran 1967, Van), Türk siyasetçi, doktor ve 2024'ten beri İzmir Büyükşehir Belediye başkanıdır. 2019-2024 yılları arasında Karşıyaka Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

İzmir İnönü Lisesi’nin ortaokul bölümünden 1980 yılında, lise bölümünden ise 1983 yılında mezun oldu.

1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Çorum ve Tire’de 4 yıl pratisyen hekimlik yaptı.

1993-2000 yılları arasında Plastik Cerrahi ihtisası yaptı, 2000 yılında ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman doktorluğunu aldı.

1997’de ABD, Cleveland Clinic’te 1 yıl araştırmacı doktor olarak çalıştı.

Uzman olduktan sonra 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde, 2005-2009 yılları arasında da İzmir Çiğli Kent Hastanesi’nde Plastik Cerrahi uzmanı olarak görev yaptı.

2009 yılında Karşıyaka’da serbest hekimlik yapmaya başladı ve bir süredir Alsancak’ta faaliyet gösteren muayenehanesini, belediye başkanı seçilmesinin ardından kapattı.

Evli ve 3 çocuk babasıdır. Büyük kızı yüksek lisans, oğlu üniversite ve küçük kızı lisede öğrenim görmektedir. Tugay, İngilizce ve Fransızca konuşuyor.

SİYASET VE SİVİL TOPLUM KURULUŞU GEÇMİŞİ

2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye oldu.

2011 yılında CHP İzmir il BYKP sağlık komisyon üyesi olarak parti çalışmalarına katıldı.

2012-2016 yılları arasında, İzmir Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyon Başkanlığı, Türk Tabipler Birliği Özel Hekimlik Kolu yürütme kurulu üyeliği ve 2 dönem TTB Kol Başkanlığını yürüttü.

2013-2014 yıllarında CHP İzmir İl Ar-ge Kurulu üyeliği ve ardından başkanlığını yaptı.

2014 yılında Karşıyaka Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi ve 1 yıl süreyle Kent Konseyi’nde çalıştı.

2015 yılında Genel Merkez atamasıyla CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu’nda önce Bilişim Sorumlusu, daha sonra seçim ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcılığı yaptı.

2016 yılında önce, Karşıyaka İnönü Mahallesi delegesi, daha sonra ilçe kongresinde seçilerek CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu’nda, STK ve Meslek Odalarından sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 2016 yılında Türk Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve 1 yıl boyunca bu görevde bulundu.

2017-2018 yıllarında Ege Bölgesi Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve görev yaptı.

2019-2024 yıllarında Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.

18 Haziran 2026 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ederek Bağımsız Belediye başkanı olarak görevine devam etti.

Cemil Tugay 7 Ekim 2026'da AK Parti'ye katıldı.