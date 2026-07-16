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Son dakika... İzmir Bornova'da orman yangını! Müdahale ediliyor

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#Orman Yangını#İzmir#Bornova
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 14:16

 İzmir’in Bornova ilçesinde orman yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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Bornova ilçesi İnönü Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 6 su ikmal ve 1 dozer sevk edildi.

Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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#Orman Yangını#İzmir#Bornova

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