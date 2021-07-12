MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... İzmir Bornova'da orman yangını
GeriGündem Son dakika... İzmir Bornova'da orman yangını
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Fırat AKAY / İZMİR, (DHA)- AA
Haber Giriş: 12.07.2021 - 14:55 | Son Güncelleme:

Son dakika... İzmir Bornova'da orman yangını

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... İzmir Bornova'da orman yangını

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Çiçekliköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 2 dönümlük alan zarar gördü.

Son dakika... İzmir Bornovada orman yangını


Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi