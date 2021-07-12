Fırat AKAY / İZMİR, (DHA)- AA
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Son dakika... İzmir Bornova'da orman yangını
İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.
Çiçekliköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, saat 14.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 2 dönümlük alan zarar gördü.