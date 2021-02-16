MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: İzmir açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem
GeriGündem Son dakika: İzmir açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 16.02.2021 - 09:38 | Son Güncelleme:

Son dakika: İzmir açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: İzmir açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem
Abone Olgoogle-news

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin İzmir'in Karaburun ilçesine yaklaşık 43 kilometre uzaklıkta meydana geldiği bildirildi.

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin İzmir'in Karaburun ilçesine yaklaşık 43 kilometre uzaklıkta meydana geldiği bildirildi. Öte yandan AFAD Karaburun açıklarında meydana gelen deprem sonrası, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı açıklamasında bulundu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle