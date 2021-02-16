Son dakika: İzmir açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin İzmir'in Karaburun ilçesine yaklaşık 43 kilometre uzaklıkta meydana geldiği bildirildi.
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin İzmir'in Karaburun ilçesine yaklaşık 43 kilometre uzaklıkta meydana geldiği bildirildi. Öte yandan AFAD Karaburun açıklarında meydana gelen deprem sonrası, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı açıklamasında bulundu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 16, 2021
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 43.49 km. Karaburun (Izmir)
Tarih-Saat : 16.02.2021, 09:24:10 TSİ
Enlem : 38.9530 N
Boylam : 26.0291 E
Derinlik : 7.30 km
Detay : https://t.co/L8nQ5D7KpI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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