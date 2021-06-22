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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın çiftliğinde kaçak yapı yıkımı! Basın mensubunu darp ettiler
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AA
Haber Giriş: 22.06.2021 - 16:36 | Son Güncelleme:

Son dakika... İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın çiftliğinde kaçak yapı yıkımı! Basın mensubunu darp ettiler

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Son dakika... İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın çiftliğinde kaçak yapı yıkımı! Basın mensubunu darp ettiler

Kocaeli'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımını görüntülerken bir basın mensubu darbedildi. Darbedilen basın mensubu hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

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  • Lütfü Türkkan’a ait kaçak çiftlik tahliye ediliyor... Basın mensubu darbedildi
  • Lütfü Türkkan’a ait kaçak çiftlik tahliye ediliyor... Basın mensubu darbedildi
  • Lütfü Türkkan’a ait kaçak çiftlik tahliye ediliyor... Basın mensubu darbedildi
  • Lütfü Türkkan’a ait kaçak çiftlik tahliye ediliyor... Basın mensubu darbedildi
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Kocaeli'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımını görüntülerken darbedilen basın mensubu hastaneye kaldırıldı, olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Köseler mevkisindeki çiftliğe dün avukatlar gözetiminde gelip bazı kaçak yapılardaki eşyaları kayıt altına alan ve kamyonlarla dışarı çıkartılmasını sağlayan belediye ve jandarma ekipleri, bugün çalışmalarına devam etti.

Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri de iş makineleriyle kaçak yapıların yıkımına başladı.

Son dakika... İYİ Partili Lütfü Türkkanın çiftliğinde kaçak yapı yıkımı Basın mensubunu darp ettiler

Bu sırada yıkımı görüntülemeye çalışan basın mensubu Mustafa Uslu, bir grup tarafından darbedildi. Haber verilmesi üzerine Uslu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kocaeli Gazeteciler Cemiyetinden yapılan açıklamada, yıkım çalışmasını takip eden İHA muhabiri Mustafa Uslu'nun 4 kişinin saldırısına uğradığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

Son dakika... İYİ Partili Lütfü Türkkanın çiftliğinde kaçak yapı yıkımı Basın mensubunu darp ettiler

"MUSTAFA USLU SALDIRIYA UĞRAMIŞ VE DARBEDİLMİŞTİR"

"Yıkım işlemini haberleştirmek isteyen meslektaşımız Mustafa Uslu, çiftlik çalışanları olduğu ileri sürülen 4 kişinin saldırısına uğramış ve darbedilmiştir. Ayrıca mesleğini icra ederken kullanmış oldukları cihazlar da zarar görmüştür. Sadece kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla görevini yapan meslektaşımıza yönelik olarak yapılan bu saldırıyı şiddetle kınadığımızı belirtirken, kendisine saldıran kişilerin en kısa sürede tespit edilerek haklarında gerekli adli işlemlerin başlatılmasını bekliyoruz."

Son dakika... İYİ Partili Lütfü Türkkanın çiftliğinde kaçak yapı yıkımı Basın mensubunu darp ettiler

Türkkan'ın ortağı olduğu şirket tarafından Köseler mevkisinde TOKİ ve orman arazisine yapıldığı belirlenen kaçak yapıların yıkılması için Dilovası Belediyesinin mahkemeye yaptığı başvuru kabul edilmiş, şirketin yürütmenin durdurulması için yaptığı başvuru ise Kocaeli 2. İdare Mahkemesince reddedilmişti.

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