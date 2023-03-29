Son dakika... İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu: Çocuklarımızın katillerinden medet ummayacağız

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İşte Ağıralioğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Aldığım dualar şerefim, aldığım beddualar mücadele azmimdir. Ben irademi beyan ettim. Siyasi mücadelede herkes hayatını bir mihenge bağlar. Ben hattımda durduğum millet hizmetinin bana yol meşalesi olmuş mümtaz şahsiyetin aynı ayak izleri üzerinde olduğunu düşünüyorum.

İtirazlarım milletime verdiğim sözleriydi. Ben milletimin beni bildiği sevdiği yerde bulsunlar diye bu hatta hizaladım, böyle heceledim. Bugün benim için siyasi mücadelem içerisinde partim aidiyet duyduğu pozisyonum partime yük olmaya başlamıştır.

Partimin ortak aday olarak aldığı karara imza atmadım. Partimin rencide edilmesine, oldu bittiye bırakılmasına itiraz ettim. Bu süreçten sonra bu dayatmayı kabul edilemez bulduğumu ifade ettim. Sonrasında da milletvekilliği adaylığına başvurmadım. Benim için erdemli olan buydu.

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"TERÖRÜN GÖLGESİNİN DÜŞTÜĞÜ YERDE OLMAYACAĞIMI İFADE ETTİM"

Açıklamalarımla partimin mutabık kaldığı siyasi zemini gölgeler hale geldim. Ben kendimi partimdeki arkadaşlarıma, partime yük olmaktan çekiliyorum. Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayacağımı ifade ettim.

4 sefer görev değişikliğim oldu, 2'sini basından öğrendim. Basından öğrendiğinizde kendinizi çok değersiz hissediyorsunuz. Genel Başkan pazartesi günü randevu istedim. Detay vermedim. Sebebi şu; nihayetinde bir beraberliğimiz oldu, bize tercih edilen görevleri yaparken de milletimizi utandırmadığımı partime yük olmadığını düşünüyorum. Sözlerimle onların sokakta siyaset yapamaz yükü olmadım. Ne kabahat kusur varsa nefsime alıyorum. İYİ Parti hakarete uğramış insanların partisidir.

Genel başkan dahil ithamın iftiranın her yüküyle karşılaştı. Ben kem söz etmem, hukuk var. Beraber mücadele ettik. Bu mücadelede partiden ziyade içine düşürüldüğü durumdan ve bizi mecbur bırakan bu durumdan rahatsızım. Bir hayal kurduk. Bunu milletimizle buluşturmak basittir. Bu ucube sisteminde savrulmasıdır.

"BENİ ARTIK KENDİLERİNE YÜK ETMESİNLER İSTERİM"

Partimdeki arkadaşlarım beni artık kendilerine yük etmesinler isterim. Siyasi değerlendirmelerim münazaralarım olacaktır. Ben bu alanı partim adına boşaltıyorum. Bu süreç içerisinde özellikle itham gösterilmesini istediğim husus var. Ağıralioğlu Kılıçdaroğlu alevi olduğu için, Kürtlere karşı olduğu için de karşı çıktı" diyorlar. Kim diyorsa ki bunları namussuz alçaktır.

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Yavuz Ağıralioğlu, Kürtlere, vatanına milletine bağlı olan Alevilere kurban olsun. Benim siyasi varlığımın merkezinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ebedi varlığı, güçlü kalkınmış bir ülke, dünyanın rekabet edilemez kapasitesini eğitim marifetiyle birleştirmiş engellenemez bir kudretin ülkesi vardır. Bu hassasiyetimde devam edeceğim. Milletimin menfaatine sırtımı dönmeyeceğim. Hakkı hakkıma karışmış, benden yana hakkı olduğunu düşünen herkese hakkım helaldir.

"PARTİMDEN HÜZÜNLE, ÜZÜNTÜYLE AYRILIYORUM"

İYİ Parti ailesine, bana gösterdikleri ilgiyle sonsuz teşekkür ediyorum. Siyaset böyle sıkıştığı zamanlarda yol ayrımına getiren şey söylediğimiz yol ayrımıdır. İlkelerimi çiğnerken millete sevgili olabilseydim yine bir ilkesizlik yapabilirdim. Sözüyle iradesini, iradesiyle birleştirmiş bir millet evladı. Partimden hüzünle, üzüntüyle ayrılıyorum.

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Çok arzu ederim ki Türkiye'de ilkim kazanırsa kazansın yüzde 75- yüzde 25 bitsin. Farklılıkları yönetebilen iradeye gönlümü de oyumu da verdim demektir. Ben kazanacak olanların yüzde 90'ı hedeflemesini isterim. Siyaset kurumunun itibarı problem çözme kabiliyetindedir.

Devlet başkanlığı hedefini bir şantaj haline getiren bir takım maddeleri Türk milletine dayatan münasebetsizliğin önüne geçmeliyiz. Biz şimdi bakmak olduğumuz şey şudur; Seçimin sonunda neyi destekleyecek, kime umut bağlayacak. Bütün bunları görebileceğimiz seçim sonucu bizim bundan sonraki mücadele alanımızı belirleyecektir.

"SUSMAM YÖNÜNDE TELKİNLER ALDIM"

Ben siyaseten şöyle telkinlerde bulundu arkadaşlarımız. Dediler ki biraz beklemek lazım. Benim hissiyatım şudur:; Şimdi susayım da kongre sürecinde konuşayım şeklindedir. Ben bu şekilde yapmayacağımı genel başkana söylemiştim. Susmak benim için kongre sürecinde pusul olmaktır.

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BAŞKA BİR PARTİYE GEÇECEK Mİ?

Bana ulaşmış bana gelmiş bir teklif görüşme olmadı. Seçime 2 ay kala parti değiştirmenin söze zarar verdiği kanaatindeyim. Benim böyle bir gündemimin olmadığının bilinmesini isterim. Seçimden sonra daha sağlıklı değerlendireceğimi düşünüyorum. Vatanınıza bağlısınız, aidiyetiniz ne olursa olsun.