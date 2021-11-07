Son dakika: İYİ Parti'de Lütfü Türkkan kararı

Haberin Devamı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde partililerle bir araya geldi. Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye küfretti.

Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen tepkili vatandaş, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.

Gözden Kaçmasın Baştan sona kadar Lütfü Türkkan olayı Haberi Görüntüle

İYİ PARTİ'DEN TOPLANTI KARARI



İYİ Parti grubunun yarın basına kapalı şekilde toplanacağı ve yeni grup başkan vekilinin seçileceği öğrenildi.



CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan son gelişmeleri şu şekilde aktardı:



İYİ Parti Lüftü Türkkan'ın küfürlü sözleri üzerine harekete geçti. Yarın İYİ Parti grubu basına kapalı şekilde toplanacak ve yeni grup başkanvekili seçilecek. Bu şekilde Lütfü Türkkan görevinden alınmış olacak.



Mevcut grup başkanvekilliği görevine İYİ Parti'den bir başka bir milletvekili seçilerek devam edecek. İYİ Parti'nin toplantısı yarın saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

ŞEHİT YAKINI ŞİKAYETÇİ OLDU

Haberin Devamı

Şehit yakını Gürmen, Türkkan tarafından tekmelendiğini de iddia ederek şikayetçi oldu.

Gürmen, “Bana hakaret küfürler eden aynı o şahıs alttan da bana tekme vurdu. Dizleriyle ayakkabıyla bana vurdu. Hala yarası var. Vardır yani bunları çektim hepsi rapordadır. Kendi ayağımla gittim suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.

Tahir Gürmen'in 15 yaşında çobanlık yaparken şehit edilen İsa Gürmen'in ağabeyi olduğu öğrenildi.