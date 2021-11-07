Son dakika: İYİ Parti'de Lütfü Türkkan kararı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Prof. Dr. İsmail Balık: COVID ilacı Türkiye’de de deneniyorProf. Dr. İsmail Balık: COVID ilacı Türkiye’de de deneniyor#Koronavirüs İlacı
Tarım Havzası mumyalarının esrarı Anadoludan geldikleri düşünülüyordu ama...Tarım Havzası mumyalarının esrarı! Anadolu'dan geldikleri düşünülüyordu ama...#Tarım Havzası
Cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanmıştı Ünlü avukatın trajik sonu'Cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklanmıştı! Ünlü avukatın trajik sonu#Orçun Çetinkaya
Baştan sona kadar Lütfü Türkkan olayıBaştan sona kadar Lütfü Türkkan olayı#Lütfü Türkkan
Ve suçluyu açıkladı Tüm oklar onu gösteriyordu...Ve suçluyu açıkladı! Tüm oklar onu gösteriyordu...#Alec Baldwin
İstanbulun her yerindeler İşte sebebi...İstanbul'un her yerindeler! İşte sebebi...#İstanbul
Komünist bakan fena yakalandı... Nusret kriziKomünist bakan fena yakalandı... Nusret krizi!#Nusret
Skandal hata sonrası hakemliği bırakıyor Aynı şeyi 2017de de yapmışSkandal hata sonrası hakemliği bırakıyor! Aynı şeyi 2017'de de yapmış#Halis Özkahya
Space Xten şoke eden haber Astronotlara altınıza bez bağlayın talimatıSpace X'ten şoke eden haber! Astronotlara 'altınıza bez bağlayın' talimatı #Space X
Mektuplar incelendi sırlar ortaya döküldü 250 yıllık yasak aşkMektuplar incelendi sırlar ortaya döküldü! 250 yıllık yasak aşk#Marie Antoniette
Pahalı ama tercih ediliyor Satılan her 10 otomobilden 7si böylePahalı ama tercih ediliyor! Satılan her 10 otomobilden 7'si böyle#Otomatik Vites
Efsane isimlerin başı büyük belada Yakayı ele verdilerEfsane isimlerin başı büyük belada! Yakayı ele verdiler#Wesley Sneijder
Dilara Bakan: Ben gülerek öleceğimDilara Bakan: Ben gülerek öleceğim#Dilara Bakan
Yeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardıYeni dolandırıcılık yöntemi oldu... Uzmanlar çocuklar dahil herkesi uyardı! #Squid Game
Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorumNeco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum#Neco
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: İYİ Parti'de Lütfü Türkkan kararı

#İYİ PARTİ#LÜTFÜ TÜRKKAN#TBMM

İYİ Partili Lütfü Türkkan, Bingöl'de bir vatandaşa ettiği küfür nedeniyle özür dilemişti. İYİ Parti, şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'ı grup başkanvekilliği görevinden aldı. Söz konusu görev için yarın meclis grubunda seçim yapılacak.

Haberin Devamı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde partililerle bir araya geldi. Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye küfretti.

Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen tepkili vatandaş, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.

Gözden Kaçmasın

Baştan sona kadar Lütfü Türkkan olayıBaştan sona kadar Lütfü Türkkan olayıHaberi Görüntüle

İYİ PARTİ'DEN TOPLANTI KARARI

İYİ Parti grubunun yarın basına kapalı şekilde toplanacağı ve yeni grup başkan vekilinin seçileceği öğrenildi.

CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan son gelişmeleri şu şekilde aktardı:

İYİ Parti Lüftü Türkkan'ın küfürlü sözleri üzerine harekete geçti. Yarın İYİ Parti grubu basına kapalı şekilde toplanacak ve yeni grup başkanvekili seçilecek. Bu şekilde Lütfü Türkkan görevinden alınmış olacak.

Mevcut grup başkanvekilliği görevine İYİ Parti'den bir başka bir milletvekili seçilerek devam edecek. İYİ Parti'nin toplantısı yarın saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Gözden Kaçmasın

Bingölde Akşenere tepki İYİ Partili Lütfü Türkkan vatandaşa küfrettiBingöl'de Akşener'e tepki! İYİ Partili Lütfü Türkkan vatandaşa küfrettiHaberi görüntüle

ŞEHİT YAKINI ŞİKAYETÇİ OLDU

Haberin Devamı

Şehit yakını Gürmen, Türkkan tarafından tekmelendiğini de iddia ederek şikayetçi oldu.

Gürmen, “Bana hakaret küfürler eden aynı o şahıs alttan da bana tekme vurdu. Dizleriyle ayakkabıyla bana vurdu. Hala yarası var. Vardır yani bunları çektim hepsi rapordadır. Kendi ayağımla gittim suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.

Tahir Gürmen'in 15 yaşında çobanlık yaparken şehit edilen İsa Gürmen'in ağabeyi olduğu öğrenildi.

Gözden Kaçmasın

Küfür skandalı sonrası İYİ Partili Lütfü Türkkan özür diledi: Yapmamam gereken bir şey yapmışımKüfür skandalı sonrası İYİ Partili Lütfü Türkkan özür diledi: Yapmamam gereken bir şey yapmışımHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İYİ PARTİ#LÜTFÜ TÜRKKAN#TBMM

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı İnanmayı reddediyorum, reddediyorum

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı! 'İnanmayı reddediyorum, reddediyorum'

#Neymar
Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Ferhan Şensoy, Peranın yüzünü gösterdi

Ferhan Şensoy, Pera'nın yüzünü gösterdi

#Ferhan Şensoy