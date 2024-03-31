×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
SEÇİM GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... İYİ Parti'de Bilge Yılmaz istifası

Güncelleme Tarihi:

#İYİ Parti#Bilge Yılmaz#İstifa
Son dakika... İYİ Partide Bilge Yılmaz istifası
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2024 21:30

Son dakika haberi... İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevini yürüten Bilge Yılmaz, partisinden istifa etti. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum." ifadelerine de yer verdi.

Haberin Devamı

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabından (X) yaptığı açıklamada, istifa ettiğini duyurdu. 

Bilge Yılmaz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i istifaya davet ediyorum. Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız. Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok. Bu yönde yapacağım çalışmalara ağırlık verebilmek için İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevimden istifa ediyorum.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İYİ Parti#Bilge Yılmaz#İstifa

BAKMADAN GEÇME!