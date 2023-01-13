Son dakika... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taburcu oldu

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "kalp çarpıntısı ritim bozukluğu" rahatsızlığı nedeniyle dün akşam hastaneye kaldırılmıştı. Akşener' geceyi hastanede geçirirken bugün 10.50'de taburcu olarak, tedavi gördüğü hastaneden ayrıldı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Ankara Güven Hastanesi'nden yapılan açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener, 12.01.2023 tarihinde hafif bir çarpıntı şikayeti ile hastanemize başvurmuştur. Yapılan tetkiklerinde sorun tespit edilmemiştir. 13.01.2023 tarihinde taburculuğu planlanmıştır" denildi.

Gözden Kaçmasın Meral Akşener hastaneye kaldırıldı Haberi görüntüle

"BİRAZ YORULDU, İSTİRAHAT EDECEK"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in hastaneye kaldırılmasına ilişkin "Birazdan taburcu olacak. Soru cevap almayacak. Türkiye'nin çok ağır sorunları var. Başkanımızın sorumluluğu, ülkesine olan sevdası büyük. Karış karış ülkemizi gezen cesur insan bu süreçte biraz yoruldu istirahat edecek" dedi.

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KILIÇDAROĞLU ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i hastanede ziyaret etti. Doktorlardan Akşener’in sağlık duruma hakkında bilgi alan ve partililere geçmiş olsun dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu hastane çıkışında açıklamalarda bulundu. Doktorların tavsiyesi ile dinlendirilen Akşener’le görüşmediğini kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Haberi alır almaz geldik, İYİ Parti yetkilileri ile görüştüm. Sayın genel başkanın durumunu sorduk, hekim arkadaşlardan bilgi aldık. Çok şükür şimdilik herhangi bir sorun yok. Kendisi dinleniyor, umarım yarın taburcu olacak. İYİ Parti’ye, sayın genel başkana geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarız kısa süre içerisinde sağlığına kavuşur ve taburcu olur. Hekim arkadaşlar önemli bir şey olmadığını ama dinlenmesi gerektiğini söylediler. Sizler de takdir edersiniz ki yoğun bir siyaset gündemi var. Bizi bekleyen bu gündemden kaçınma şansımız da yok. Dolayısıyla sayın genel başkanımızın bir an önce taburcu olmasını ve ülkenin sorunlarına kenetlenmesini isteriz."