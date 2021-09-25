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Son dakika... İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den adaylık sorusuna yanıt! Canlı yayında açıkladı

#İYİ Parti#Meral Akşener#Cumhurbaşkanı Adaylığı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışılırken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den önemli bir açıklama geldi. Akşener, 'Cumhurbaşkanı adayı değilim. Başbakanlığa talibim' dedi. Kazanacak bir adayla seçime gireceklerini belirten Akşener, HDP'ye bakış açısını da açıkladı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ben Cumhurbaşkanlığı'na aday değilim. Bunu daha önce söyledim, daha net şekilde söyleyeyim. Ben Başbakanlığa adayım. Seçilecek, kazanacak bir adayla ve cumhurbaşkanlığını devam ettirecek bir adayla çıkacağız" dedi.

Akşener, Cumhurbaşkanlığı'na aday olmayacağını söyledi. Bunun üzerine gözler adaylığı konuşulan diğer isimlere çevrildi. Akşener o isimlere bakışını açıkladı.

"HERHANGİ BİR ARKADAŞIN ADAYLIĞINA YÖNELİK BİR İTİRAZIM YOK, 'BRAVO, OLSUNLAR' GİBİ BİR DURUMUM DA YOK"

Akşener, "Ne Sayın İmamoğlu'nun, ne Sayın Mansur Yavaş'ın, ne Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne de sayın nokta nokta herhangi bir arkadaşın adaylığına yönelik bir itirazım yok, 'Bravo, olsunlar' gibi bir durumum da yok. Kiminle alabileceksek girebiliriz. Ben belediye başkanlarının görev amiri değilim" ifadelerini kullandı.

Akşener’e HDP soruları

İlgili Haber:Akşener’e HDP soruları

HDP AÇIKLAMASI: HUKUK KARŞISINDA MEŞRUDUR

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HDP konusunda ise Akşener, "HDP şu anda TBMM'de temsil edilen bir parti, an itibariyle legal ve hukuk karşısında meşrudur" dedi.

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#İYİ Parti#Meral Akşener#Cumhurbaşkanı Adaylığı