Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Meral Akşener'den çok sert sözler: Noter masasında olmayacağız! Yavaş ve İmamoğlu'na çağrı...

Güncelleme Tarihi:

#İYİ Parti#Meral Akşener#Altılı Masa
Son dakika: Meral Akşenerden çok sert sözler: Noter masasında olmayacağız Yavaş ve İmamoğluna çağrı...
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 15:40

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının ardından açıklama yaptı. Akşener, "5 parti 'Kılıçdaroğlu aday olsun' dedi. Biz iki isim arasında görüşümüzü beyan ettik. Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'ydu. Maalesef görüş ve önerilerimiz masadakiler tarafından reddedildi" ifadelerini kullandı. Akşener, "Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız" dedi. Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'in açıklamalarına tek cümlelik yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, "Merak etmeyin bütün taşlar yerine oturacak" dedi.

Haberin Devamı

İşte Akşener'in açıklamalarından satır başları:

İYİ Parti bir kıskaca alınmıştır. Ölümle sıtma arasında bir sıtma arasında. Devşirme bir siyasetin hınk deyicisi olmayacaktır. Ucube bir zihniyete karşı aynı kararlılıkla duruyoruz, durmaya da devam edeceğiz. Dayatmalara asla boyun eğmeyeceğiz. Nasıl k 2015 yılında milletin canına kıyanların karşısında durduk, bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz.

Ceketimi assam kazanırım diyenlerin karşısında durduk bugün de duruyoruz. Tarumar vurulan demokrasimiz için ceketimi assam aday olur diyenlerin karşısında dimdik duruyoruz. Bizim yolumuz dün de aynıydı bugün de aynı. Çünkü biz milletimize bir söz verdik. Milletimizin sözünü bastıran değil söyleyen olacağımıza söz verdik. Bu bizim temel ilkemizdir.

"YAVAŞ VE İMAMOĞLU ADAY OLSUN DEDİK"

Haberin Devamı

Bizden muhalefetten olan beklentileri duyurmak için yorulmadan çalıştık. Dün gerçekleşen toplantıda ortak cumhurbaşkanı adayının kim olacağını değerlendirdik. 5 parti 'Kılıçdaroğlu aday olsun' dedi. Biz iki isim arasında görüşümüzü beyan ettik. Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'ydu. Maalesef görüş ve önerilerimiz masadakiler tarafından reddedildi. 6'lı masanın son toplantısında tırnak içi anlaşma oldu. 

"NE KUMAR MASASINDA NE DE NOTER MASASINDA OLACAĞIZ"

Yeri geldi milletimiz için inat ettik. Linç edildik, yıkılmadık. Bıkmadan usanmadan konuştuk anlattık. Ancak ne yazık ki olmadı, olamadı. Geldiğimiz son noktada 6'lı masada millet iradesini kararlarına yansıtmaktan vazgeçmiştir. Ortak akıl platformu olmaktan çıkmış. Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız. Milletimizin kazanma ümidini yok etmeyeceğiz. 

AKŞENER'DEN YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA ÇAĞRI

Milletimizin sesini tüm Türkiye'ye duyuracağız. Sayın Yavaş ve İmamoğlu'nda bir çağrıda bulunmak istiyorum. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız, milletimizi enkaz altında bile yalnız bırakmadınız. Milletimiz sizleri sevdi ve göreve çağırıyor. Bugün de vatanın bütünlüğü tehlike altındayken. 100 yıl önce olduğu gibi bugün de saray yönetimi milleti yokluğa mahkum ederken. Bu vazife yepyeni bir sayfa açma vazifesidir. Bu vazife topyekün dayatmacılığı yıkma vazifesidir. Bu vazife geleceğimizin tüm seçimlerini kazanma vazifesidir. Bu vazife millet iradesini yeniden hakim kılma vazifesidir. Bu vazife reddedilemez bir vazifedir. Çünkü bu çağrının sahibi millettir. Bizlere düşen bir seçim yapmaktır. 

Haberin Devamı

KILIÇDAROĞLU: BÜTÜN TAŞLAR YERİNE OTURACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'in açıklamalarına ilk değerlendirme geldi. Kılıçdaroğlu, "Merak etmeyin bütün taşlar yerine oturacak" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İYİ Parti#Meral Akşener#Altılı Masa

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: EYT’liler dikkat EYT başvuru ekranı açıldı... e-Devlet emeklilik işlemleri nasıl başlatılıyor Hangi belgeler gerekiyor İşte detaylar

Son dakika: EYT’liler dikkat! EYT başvuru ekranı açıldı... e-Devlet emeklilik işlemleri nasıl başlatılıyor? Hangi belgeler gerekiyor? İşte detaylar

#EYT
Parayı veren takımı kapar: Sırada Manchester United mı var Futbolu nasıl etkiliyor Ne kadar para harcarsan, futbol dünyası da seni o kadar çok seviyor

Parayı veren takımı kapar: Sırada Manchester United mı var? Futbolu nasıl etkiliyor? 'Ne kadar para harcarsan, futbol dünyası da seni o kadar çok seviyor'

#Manchester United
İşte beklenen seçim takvimi

İşte beklenen seçim takvimi

#Seçim