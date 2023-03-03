Son dakika: Meral Akşener'den çok sert sözler: Noter masasında olmayacağız! Yavaş ve İmamoğlu'na çağrı...

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İşte Akşener'in açıklamalarından satır başları:

İYİ Parti bir kıskaca alınmıştır. Ölümle sıtma arasında bir sıtma arasında. Devşirme bir siyasetin hınk deyicisi olmayacaktır. Ucube bir zihniyete karşı aynı kararlılıkla duruyoruz, durmaya da devam edeceğiz. Dayatmalara asla boyun eğmeyeceğiz. Nasıl k 2015 yılında milletin canına kıyanların karşısında durduk, bugün de aynı yerde dimdik duruyoruz.

Ceketimi assam kazanırım diyenlerin karşısında durduk bugün de duruyoruz. Tarumar vurulan demokrasimiz için ceketimi assam aday olur diyenlerin karşısında dimdik duruyoruz. Bizim yolumuz dün de aynıydı bugün de aynı. Çünkü biz milletimize bir söz verdik. Milletimizin sözünü bastıran değil söyleyen olacağımıza söz verdik. Bu bizim temel ilkemizdir.

"YAVAŞ VE İMAMOĞLU ADAY OLSUN DEDİK"

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Bizden muhalefetten olan beklentileri duyurmak için yorulmadan çalıştık. Dün gerçekleşen toplantıda ortak cumhurbaşkanı adayının kim olacağını değerlendirdik. 5 parti 'Kılıçdaroğlu aday olsun' dedi. Biz iki isim arasında görüşümüzü beyan ettik. Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'ydu. Maalesef görüş ve önerilerimiz masadakiler tarafından reddedildi. 6'lı masanın son toplantısında tırnak içi anlaşma oldu.

"NE KUMAR MASASINDA NE DE NOTER MASASINDA OLACAĞIZ"

Yeri geldi milletimiz için inat ettik. Linç edildik, yıkılmadık. Bıkmadan usanmadan konuştuk anlattık. Ancak ne yazık ki olmadı, olamadı. Geldiğimiz son noktada 6'lı masada millet iradesini kararlarına yansıtmaktan vazgeçmiştir. Ortak akıl platformu olmaktan çıkmış. Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız. Milletimizin kazanma ümidini yok etmeyeceğiz.

AKŞENER'DEN YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA ÇAĞRI

Milletimizin sesini tüm Türkiye'ye duyuracağız. Sayın Yavaş ve İmamoğlu'nda bir çağrıda bulunmak istiyorum. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız, milletimizi enkaz altında bile yalnız bırakmadınız. Milletimiz sizleri sevdi ve göreve çağırıyor. Bugün de vatanın bütünlüğü tehlike altındayken. 100 yıl önce olduğu gibi bugün de saray yönetimi milleti yokluğa mahkum ederken. Bu vazife yepyeni bir sayfa açma vazifesidir. Bu vazife topyekün dayatmacılığı yıkma vazifesidir. Bu vazife geleceğimizin tüm seçimlerini kazanma vazifesidir. Bu vazife millet iradesini yeniden hakim kılma vazifesidir. Bu vazife reddedilemez bir vazifedir. Çünkü bu çağrının sahibi millettir. Bizlere düşen bir seçim yapmaktır.

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KILIÇDAROĞLU: BÜTÜN TAŞLAR YERİNE OTURACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'in açıklamalarına ilk değerlendirme geldi. Kılıçdaroğlu, "Merak etmeyin bütün taşlar yerine oturacak" dedi.