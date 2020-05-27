Son dakika... İTÜ'den staj kararı
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), mezuniyet durumunda olup stajlarının bir kısmını tamamlamış öğrencilerin yarım kalan stajlarının kabulüne karar verdi. İTÜ Rektörlüğü'nün yaptığı açıklamada "Mezuniyet aşamasına gelip staja hiç başlamamış öğrencilerin, online staj kapsamının ve süresinin Fakültelerce kararlaştırılıp ivedi bir şekilde ilanının,uygun olduğuna karar verildi." ifadeleri kullanıldı.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)'nin resmi Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:
Senatomuz bugün mezuniyet safhasındaki öğrencilerimizin staj süreçlerini değerlendirdi:
- Mezuniyet durumunda olup stajlarının bir kısmını tamamlamış öğrencilerin yarım kalan stajlarının kabulünün, +
Mezuniyet aşamasına gelip staja hiç başlamamış öğrencilerin, online staj kapsamının ve süresinin Fakültelerce kararlaştırılıp ivedi bir şekilde ilanının,
uygun olduğuna karar verildi.
Sürecin detayları İTÜ resmi kanalları üzerinden duyurulmaya devam edecektir. İTÜ ailesinin //itu.edu.tr uzantılı epostalarını kontrol etmesini rica ederiz.
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