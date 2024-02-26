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Son dakika... İtalya Başbakanı Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İtalya#Giorgia Meloni
Son dakika... İtalya Başbakanı Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğanın doğum gününü kutladı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2024 18:35

Son dakika haberi... İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü kutladı.

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İletişim Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Meloni görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü tebrik etti." ifadelerine yer verildi. 

 
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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İtalya#Giorgia Meloni

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