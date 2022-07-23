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Son dakika... İsveç'in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

#İsveç#Dışişleri Bakanlığı#PKK
Son dakika... İsveçin Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İsveç’in Göteborg şehrinde PKK/PYD/YPG yandaşlarınca gerçekleştirilen terör propagandası nedeniyle İsveç’in Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

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Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; İsveçin Göteborg şehrinde PKK/PYD/YPG yandaşlarınca 21 Temmuz’da gerçekleştirilen terör propagandasının öğrenilmesi üzerine İsveçin Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Ayrıca Stockholm’de İsveç makamları nezdinde girişimde bulunularak, Türkiye’nin tepkisi iletildi. Bu çerçevede, eylemin faillerinin tespit edilerek, gerekli yasal ve adli tedbirlerin alınması ve ’Üçlü Muhtıra’da kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentiler vurgulandı.

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#İsveç#Dışişleri Bakanlığı#PKK

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