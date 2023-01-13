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Son dakika... İstiklal saldırısında yeni tutuklama

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#Hazne Gölge#İstiklal Caddesi#Patlama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2023 19:05

Son dakika haberine göre; Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısına ilişkin firari şüpheli Bilal Hassan’ın yurt dışına kaçmasına yardım ettiği iddia edilen ve Bulgaristan'da yakalanarak Türkiye'ye teslim edilen şüpheli Hazni Gölge, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 Pazar günü bombalı bir terör saldırısı gerçekleşmiş, olayda biri çocuk 6 kişi yaşamını yitirirken, 81 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, saldırının kilit isimlerinden firari şüpheli Bilal Hassan’ın yurt dışına kaçmasına yardım ettiği iddia edilen şüpheli Hazni Gölge, Bulgaristan'da Türkiye ve Bulgaristan emniyet birimlerinin ortak operasyonu ile yakalanmış ve Türkiye'ye teslim edilmişti.

Emniyet görevlilerince teslim alınan ve İstanbul'a getirilen şüpheli Gölge, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Burada ifadesi alınmak üzere Savcılığa çıkarılan şüpheli Gölge, ifadesinin ardından 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

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Şüpheli Gölge daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BULGARİSTAN'DA YAKALANMIŞTI

CNN Türk canlı yayınında gelişmeyi aktaran muhabir Ceylan Sever, "Aranan en önemli şüpheli Bilal Hassan'ın yurtdışına kaçırılmasında etkili olan Hazni Gölge Bulgaristan'da yakalanmıştı. Edirne'de Türk polisine teslim edilen Hazne Gölge ifadesinin alınmasının ardından mahkemeye çıkarılmıştı. Mahkemede, 'Ülkenin birliğini bozma' suçundan yargılanarak tutuklandı" dedi. 

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#Hazne Gölge#İstiklal Caddesi#Patlama

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