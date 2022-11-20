Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili iki tutuklama daha

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#İstiklal Caddesi#Taksim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2022 17:39

İstanbul'da İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan kadın terörist Ahlam Albashır'ın Hatay'dan ülkeye girmesine yardım eden iki şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Haberin Devamı

İstiklal Caddesi üzerinde 13 Kasım Pazar günü Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır, bombalı saldırı gerçekleştirdi. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı. Olayın ardından Albashır'la birlikte 17 şüpheli tutuklandı. Polis ekipleri, Albashır'ın Hatay üzerinden Türkiye'ye girmesine yardım eden iki şüpheliyi daha yakaladı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İKİ ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadeleri alınan iki şüpheli, Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikçe savunmaları alınan iki şüpheli "kasten öldürme" ve "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklandı. Olayla ilgili tutuklanan toplam şüpheli sayısı 19'a yükselmiş oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#İstiklal Caddesi#Taksim

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet
İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı
51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebookta bulundu

51 yıl önce işlenen cinayeti ses kayıtları çözdü: Katil Facebook'ta bulundu

#Cinayet
İsimlerini bilen çok yok İşte 2022 Dünya Kupasında parlayabilecek 11 genç yıldız...

İsimlerini bilen çok yok! İşte 2022 Dünya Kupası'nda parlayabilecek 11 genç yıldız...

#Dünya Kupası