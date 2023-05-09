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Son dakika... İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davası 17 Temmuz'a ertelendi

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#İstiklal Caddesi#Terör Saldırısı#Dava
Son dakika... İstiklal Caddesindeki bombalı saldırı davası 17 Temmuza ertelendi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 18:09

Son dakika haberine göre; 13 Kasım 2022’de Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada 27 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi, bir sonraki duruşma 17 Temmuz’da görülecek.

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Davanın ilk duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevinin karşısındaki duruşma salonunda yapıldı. Saat 11.30 sıralarında başlayan duruşmaya, Ahlam Albashır ile birlikte 15 tutuklu sanık salonda hazır edildi. 12 sanık ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmaya 123 şikayetçiden 14’ü katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Ahlam Albashır’ın duruşmaya siyah başörtü ile siyah kıyafet ve gri etek giydiği görüldü. Duruşma, sanıkların kimlik tespitinin yapılmasıyla başladı. Sanık Albashır kimlik tespitinde kendini boşanmış ve hiç okula gitmemiş olarak tanıttı. Ahlam Albashır, okumayı bildiğini ama yazmayı bilmediğini belirtti. Diğer sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından sanık savunmalarının alınmasına başlandı.

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ALBASHIR, SAVUNMASINI SONRAKİ CELSE YAPACAK

Mahkeme başkanı hazırlanan iddianamenin Arapça çevirisinin sanıklara tebliğ edilmediğini belirti. Bu nedenle başkan, sanık Ahlam Albashır savunmasını iddianame eline ulaştıktan sonra yapabileceğini tercüman aracılığıyla söyledi. Albashır savunmasını bir sonraki celse yapmak istediğini belirterek savunma yapmadı. Mahkeme başkanı diğer sanıkların savunmalarını almaya devam etti. Bazı sanıklarda iddianameyi okuduktan sonra savunma yapmak istediklerini belirttiler. Diğer sanıklarda üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmediklerini belirterek tahliyelerini ve beraatlerini talep etti. 

“OLAYDAN SONRA DÜŞÜK YAPTIM”

Duruşmada savunma yapan Esenler’deki tekstil atölyesinin sahibi Fatma Berkel, Ahlam Albashır’ın  bir süre kendileriyle kaldığını, geceleri uyumadığını, gündüz uyuduğunu söyledi. Olay sırasında hamile olduğunu, söyleyen Berkel, “Olaydan sonra düşük yaptım. Olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimiz Ahlam ve eşinin kurbanlarıyız” dedi.

DURUŞMA 17 TEMMUZ’A ERTELENDİ 

Duruşmaya katılan 14 şikayetçi, sanıklar hakkında şikayetlerinin devam ettiklerini belirttiler. Savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep ederek eksikliklerin giderilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yazı yazılarak firari sanık Khalil Manje Hussein’in hayatta olup olmadığının sorulmasına karar vererek duruşmayı 17 Temmuz’a erteledi. 

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#İstiklal Caddesi#Terör Saldırısı#Dava

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