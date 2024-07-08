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Son dakika... İstediği şarkıyı çalmayan müzisyen Cihan Aymaz’ı öldüren sanığa müebbet

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#Kadıköy#Cihan Aymaz#Mehmet Caymaz
Son dakika... İstediği şarkıyı çalmayan müzisyen Cihan Aymaz’ı öldüren sanığa müebbet
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2024 18:17

Son dakika haberine göre; Kadıköy’de istediği şarkıyı çalmayan müzisyen Cihan Aymaz’ı bıçaklayarak öldüren şahıs, yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Kadıköy’de 2 Mayıs 2023 tarihinde Cihan Aymaz’ın (30) yanına yanaşan Mehmet Caymaz, bir türkü istemişti. Aymaz olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma çıkmıştı. Mehmet Caymaz (33), yanındaki bıçakla Cihan Aymaz’ı göğsünden bıçaklayarak öldürmüştü. Tutuklu sanık Mehmet Caymaz’ın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Caymaz, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Sanık Mehmet Caymaz, son sözünde pişman olduğunu söyledi. Müşteki avukatı ise, daha önce de müzisyen cinayetleri olduğunu ve bir daha böyle cinayetlerin yaşanmaması için sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Caymaz’ı “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırırken, cezada herhangi bir indirim yapmadı.

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#Kadıköy#Cihan Aymaz#Mehmet Caymaz

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