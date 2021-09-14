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hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 14.09.2021 - 15:23 | Son Güncelleme:

Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin detayları! 3 önemli gündem...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-22 Eylül arasında ABD'de olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Liderler Zirvesi'ne katılacak ve ABD Başkanı Biden ile ikili temasta bulunacak. Erdoğan'ın kritik ABD ziyaretinin detayları CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye gidecek.

CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinin detaylarını aktardı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19-22 Eylül arasında ABD'de olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'a gidecek. Birleşmiş Milletler kürsüsünden oldukça önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Bu yılki gündeminde, Erdoğan'ın o dosyasında göç, iklim değişikliği ve salgın konularının önemli yer tutmasını bekliyoruz.

Salgın başlığını inceleyecek olursak; özellikle Türkiye'nin dünya ülkelerine yaptığı yardımlara bir parantez açmasını bekliyoruz. Ayrıca dünyada aşıya erişim noktasında bir adaletsizlik mevcut. Bazı ülkelerin aşıya erişimleri oldukça kısıtlı şartlar altında sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buna da değinmesini bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABDyi ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'yi ziyaret edecek

AFGANİSTAN'DAKİ GÖÇ DALGASI

Göç oldukça önemli bir başka başlık. Afganistan'daki istikrarsızlık nedeniyle Afganistan'dan batıya doğru yönelmesi beklenen bir göç dalgası var. Buna ilişkin vereceği mesajlar takip edilecek. Türkiye'nin bir göçmeni daha alabilecek kapasitesinin olmadığı tespitine yer vermesini bekliyoruz. Ayrıca dünya ülkelerine de göç meselesinde sorumluluk almaları gerektiği konusunda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında önemli bir yer ayırmasını bekliyoruz.

Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğanın ABD ziyaretinin detayları 3 önemli gündem...

İklim değişikliği de yine bir başka başlık olacak BM'deki o konuşmada. Akdeniz ülkelerinin bu yaz döneminde yaşadığı devasa orman yangınları, aynı zamanda seller, eş zamanlı yaşandı bu ekstrem hava olayları.. Buna dikkat çekilmesini bekliyoruz o konuşmada.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iklim değişikliğine karşı dünya ülkelerinin atabileceği adımlara ilişkin de mesajlar vermesi bekleniyor. Elbette ikili temaslar da önemli yer kaplıyor.

ABD BAŞKANI BIDEN VE İSRAİL BAŞBAKANI BENET İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Benet ile de bir araya gelmesi öngörülüyor. Erdoğan'ın dünya liderlerine kendi kaleme aldığı 'Daha adil bir dünya mümkün' adlı kitabını da takdim etmesi bekleniyor.

Türk Evi'nin açılışına gerçekleştirmesi bekleniyor.

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