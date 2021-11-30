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Son dakika... DEVA Partili Metin Gürcan tutuklanmıştı... Soruşturmayla ilgili görüntüler ortaya çıktı...

#Casusluk#Metin Gürcan#DEVA Partisi
Son dakika... DEVA Partili Metin Gürcan tutuklanmıştı... Soruşturmayla ilgili görüntüler ortaya çıktı...

DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi olan Metin Gürcan, siyasi ve askeri casusluk yapmaktan tutuklanmıştı. Gürcan'ın casusluk yaptığı anlara ilişkin olduğu iddia edilen görüntülere ulaşıldı.

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DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme' suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında 26 Kasım’da İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Gürcan, soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya getirilerek, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube'sinde sorgulandı. Gürcan, işlemlerinin ardından dün sağlık kontrolünden geçirilerek Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLANDI

Gürcan, savcılık ifadesinde uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalıştığını ve 2019 yılından itibaren talep eden kişi ve kurumlara danışmanlık hizmeti verdiğini ileri sürdü. Danışmanlık hizmetlerini Türkiye ve Türkiye'ye komşu birçok ülkeye ilişkin verdiğini belirten Gürcan, bu kapsamda verdiği bilgilerin herkesin erişimine açık olduğunu, casusluk faaliyeti yürütmediğini ve gizli belgelerin paylaşımını yapmadığını savundu. Gürcan, Ankara'da diplomatlarla düzenli olarak görüştüğünü, kendilerine analizler sunduğunu ve karşılığında para aldığını söyledi. Savcılık sorgusunun ardından, tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Gürcan, 'gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika... DEVA Partili Metin Gürcan tutuklanmıştı... Soruşturmayla ilgili görüntüler ortaya çıktı...

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FOTOĞRAFLAR DOSYADA

Gürcan'ın casusluk faaliyetlerine ilişkin olduğu öne sürülen güvenlik kamera kayıtlarından elde edilen fotoğraflar soruşturma dosyasına girdi. Fotoğraflarda Gürcan, Ankara'da bir kafede buluştuğu yabancı diplomatla aynı masada görülüyor. Gürcan, bir sonraki karede diplomattan içinde para olduğu belirtilen zarfı alıyor ve kafenin bulunduğu AVM’den ayrılıyor. Gürcan’ın, aynı diplomatla başka bir zaman kapalı bir otoparkta görüştüğü ana ilişkin fotoğraf da dosyada yer aldı.

İşte Metin Gürcan'ın soruşturma dosyasına giren o görüntüleri...

Son dakika... DEVA Partili Metin Gürcan tutuklanmıştı... Soruşturmayla ilgili görüntüler ortaya çıktı...

Son dakika... DEVA Partili Metin Gürcan tutuklanmıştı... Soruşturmayla ilgili görüntüler ortaya çıktı...

Son dakika... DEVA Partili Metin Gürcan tutuklanmıştı... Soruşturmayla ilgili görüntüler ortaya çıktı...

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#Casusluk#Metin Gürcan#DEVA Partisi

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