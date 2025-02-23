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Son dakika... İşte AK Parti'ye katılan isimler! Erdoğan rozet taktı

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#AK Parti#Ünal Karaman#Mehmet Selim Ensarioğlu
Son dakika... İşte AK Partiye katılan isimler Erdoğan rozet taktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 13:19

AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde milletvekilleri Ünal Karaman, Mehmet Selim Ensarioğlu ve Serap Yazıcı Özbudun partiye katıldı.

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Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede AK Parti'ye katılımlar oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından İYİ Partiden istifa eden Ünal Karaman ve Mehmet Selim Ensarioğlu ile Gelecek Partisinden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun AK Parti'ye katıldı.

Erdoğan, Karaman, Ensarioğlu ve Özbudun'u rozetlerini takarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve milletvekilleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

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#AK Parti#Ünal Karaman#Mehmet Selim Ensarioğlu

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