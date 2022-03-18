Son dakika... İşte 18 Mart'ta kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği iller

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İSTANBUL

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 18 Mart Cuma gününden 21 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildiğini açıkladı.



İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce 18-20 Mart 2022 tarihleri arasında ilimize yönelik öngörülen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Valiliğimiz koordinasyonunda ilgili kurumlarımızla bugün Karla Mücadele Hazırlık Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır. Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden bu akşam saat 20.30’da alınan son meteorolojik verilere göre, 18 Mart 2022 Cuma gününden 21 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar;

- İlimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına,

- Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine,

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine, ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

18 Mart 2022 Cuma günü kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personel idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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KOCAELİ

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji verilerine göre; ilimiz Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe ilçelerimizin özellikle yüksek kesimlerinde yerel olarak kar yağışının etkili olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe ilçelerimizdeki taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 18 Mart 2022 Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

BAYBURT

Bayburt kent merkezinde kar yağışı etkisini artırdı. Kar dolayısıyla eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildi. Bayburt Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek adına 18 Mart 2022 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Belirtilen tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır.” denildi.

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Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı başladı. Kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi aşarken, öğrencilerin herhangi bir sıkıntı yaşamaması için okullar tatil edildi.

DÜZCE

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarının ardından Düzce’de eğitim ve öğretime 18 Mart 2022 günü ara verildiği açıklandı. Düzce Valisi Cevdet Atay’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Meteorolojik verilere göre; Beklenen yoğun kar yağışı ve oluşabilecek olumsuz hava şartları sebebiyle ilimiz genelinde; Eğitim-Öğretime 18 Mart tarihinde ara verilmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca alınan karar göre engelli ile hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacakları açıklandı.

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ORDU

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada il genelinde eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre kar yağışının il genelinde devam edeceği bildirildi. Açıklamada, "Hava sıcaklığının eksi derecelere düşeceği, buna bağlı olarak don ve buzlanma olabileceği beklenmektedir. Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm il genelinde 18 Mart 2022 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

SAMSUN

Samsun'dayoğun kar yağışı nedeniyle yapılan toplantıda ildeki tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 günlük ara verilmesine karar verildi.

Toplantıda alınan kararlar şöyle duyuruldu:

“Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 18 Mart Cuma günü bir gün süreyle; kamu ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarının eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmesine, Halk Eğitim Merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilmesine, Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilmesine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine ara verilmesine, ilimizde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile, engelli çalışanlar ve malul gazi personelin idari izinli sayılmasına, toplantıya katılan üyelerce oy birliğiyle karar verilmiştir.”

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SİNOP

Sinop’ta 4 ilçe mülki idaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Sinop Valiliği, Ayancık, Erfelek ve Dikmen Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamayla, Sinop’un merkezine bağlı yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklendiği, ilçelerde ise kar yağışının etkili olması nedeniyle 18 Mart tarihinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.

ERZİNCAN

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Erzincan’da, tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmesi kararı alındı.



MUŞ

Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.

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DİYARBAKIR

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde gece saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı sonrası sokaklar, araç ve evlerin çatıları beyaza bürünürken, ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

BİNGÖL

Bingöl yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün için ara verildi.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada; yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbir amacıyla il merkezi ve tüm ilçelerdeki eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. (Aziz ÖNAL/ BİNGÖL - DHA)

NEVŞEHİR

Nevşehir'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada "Yoğun kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 18/03/2022 tarihinde ilimiz genelinde eğitim öğretime 1 (Bir) gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

KASTAMONU

Kastamonu’da etkili olması beklenen kar yağışı sebebiyle Cide, Küre, Bozkurt ve Abana ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

SAKARYA

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Vali Kaldırım yaptığı paylaşımda, “Meteorolojik verilere göre; beklenen yoğun kar yağışı ve oluşabilecek olumsuz hava şartları sebebiyle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 18 Mart tarihinde bir gün ara verilmesine, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” ifadelerine yer verdi.

KAYSERİ

Kayseri’de akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından, Kayseri Valiliği tarafından İncesu ve Özvatan ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.