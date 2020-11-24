MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... İstanbul'un göbeğinde akılalmaz oyun! Yolda kaldık diyerek...
GeriGündem Son dakika... İstanbul'un göbeğinde akılalmaz oyun! Yolda kaldık diyerek...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 24.11.2020 - 09:15 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'un göbeğinde akılalmaz oyun! Yolda kaldık diyerek...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İstanbul’un en işlek noktalarından Karaköy’ü mesken tutan 3 kadın dilenci, yeni yöntemleri olan “yolda kaldık” numarası ile önlerine gelen vatandaşlardan para dilendiler. Dilenciler bununla da yetinmeyerek kendilerini görüntüleyen muhabire çantaları ile saldırdı. Dilencilerin olay yerine çağırdıkları taksi ile kaçmaları “pes artık” dedirtti.

İzleyenleri şaşkına çeviren görüntüler İstanbul’un en işlek noktalarından Karaköy’de yaşandı. Bir otoparkın çıkışını mesken tutan 3 kadın dilenciden birisi hasta numarası yaparak kaldırımda bekledi. Diğer iki dilenci ise diğer kadının hem hasta olduğunu hem de yolda kaldıklarını ifade ederek önlerine gelen kişilerden para istedi.

Dilenciler zaman zaman araçların önüne kendilerini atarak sürücülere tehlike dolu anlar da yaşattı. Bazı vatandaşların kadınlara inanarak para verdikleri görüldü. 3 kadın dilencinin tüm bu anları bir gazeteci tarafından saniye saniye görüntülendi.

Son dakika... İstanbulun göbeğinde akılalmaz oyun Yolda kaldık diyerek...

Görüntülendiklerinden haberi olmayan dilencilerin rahat tavırları izleyenlere “pes” dedirtti. Muhabir bir süre sonra kadınların yanına giderek neden dilendiklerini sordu. Kadınlar ise muhabire çantası ile saldırdı. 3 kadın dilenci polis gelecek ihbarı ile bir taksiye binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Kadınların taksiye binerek kaçmaları “yok artık” dedirtti.

Son dakika... İstanbulun göbeğinde akılalmaz oyun Yolda kaldık diyerek...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle